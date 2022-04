Rachel & Co ha lanzado la marca de rosales comestibles Lou Lou Taste of Love Emprendedores de Hoy

Para decorar y sazonar distintos platos pueden emplearse distintas variedades de rosas cuyos pétalos son comestibles. Aunque a día de hoy su uso no es común, en consecuencia al salto estético que proporcionan a distintas preparaciones, de manera tradicional en distintas culturas gastronómicas del mundo se han utilizado las flores.

En particular, la empresa Rachel & Co desarrolló la marca de rosales comestibles llamada Lou Lou Taste of Love, cuyos pétalos además aportan distintos beneficios al organismo.

¿Qué vitaminas aportan los rosales comestibles de Lou Lou Taste of Love? Los pétalos que provienen de los rosales comestibles aportan una buena cantidad de vitaminas de los grupos A y B. La vitamina A contribuye a la formación y al mantenimiento de la piel, los huesos y los dientes. También facilita la producción de los pigmentos en la retina del ojo y juega un papel muy importante en el embarazo y la lactancia. A su vez, el betacaroteno (vitamina B) favorece la función cognitiva. Los pétalos también contienen fitoquímicos, que son considerados anticancerígenos potentes.

Además, las rosas comestibles son ricas en vitamina C que fortalece el sistema inmunitario. Una opción para aprovechar estos beneficios es la preparación de un té de rosas, que también sirve para tratar problemas respiratorios. Este tipo de infusiones también provoca un efecto relajante y funciona como un laxante suave, por lo cual puede ser utilizado para depurar el organismo y disminuir la retención de líquidos.

Desayunos saludables con pétalos comestibles Se considera que un desayuno es sano cuando está compuesto por alimentos de alta calidad nutricional que son fuente de proteínas, fibra, minerales, vitaminas y ácidos grasos. Además, en proporción, la primera comida del día no debería superar el 25 % de las necesidades diarias de calorías.

Los pétalos de rosas son un ingrediente fantástico para integrar un desayuno saludable. Una sola flor de la gama que produce y comercializa Lou Lou Taste of Love contiene más vitaminas y antioxidantes que 150 gramos de frutos rojos.

Una muy buena opción es emplear los pétalos para preparar infusiones frías o calientes y tomarlas junto a una tostada integral con mermelada a base de rosales comestibles. Este desayuno rico y saludable se puede completar con una tabla de quesos jóvenes y fruta fresca variada.

De esta manera, los rosales comestibles de Lou Lou Taste of Love son ideales para los amantes de la cocina y el jardín. Se adaptan a distintos espacios y pueden mantenerse tanto dentro como fuera de la casa. Cada variedad ofrece un sabor y un aroma diferente.

Los pétalos de los rosales comestibles de la marca Lou Lou Taste of Love, desarrollada por la empresa Rachel & Co, son un alimento saludable que se puede integrar a distintas preparaciones y presenta grandes beneficios para el organismo.



