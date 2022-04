Bruxistop, el dispositivo de Best Breathe para prevenir y aliviar los efectos adversos derivados del bruxismo. Emprendedores de Hoy

domingo, 10 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El Hospital Ruber Dental de Madrid detectó, en un estudio, que el 70 % la población española padece o está en riesgo de padecer bruxismo. Este trastorno es el hábito de apretar la mandíbula demasiado fuerte o de rechinar los dientes de forma inconsciente, generalmente en las horas de sueño.

El principal factor de riesgo para su aparición es el estrés. De acuerdo a este estudio, durante la época de la crisis económica del 2008, hubo un incremento en el número de pacientes que consultaron para tratar esta condición, al igual que con el inicio de la pandemia, cuando el problema se volvió a incrementar.

La presencia recurrente del bruxismo en las personas puede ocasionar el desgaste dental, la rotura o movilidad de las piezas dentales, fisuras, dolores de cabeza e, incluso, en algunos pacientes, se pueden producir mareos, pérdida de equilibrio y vértigo.

Bruxistop, un dispositivo confiable y eficaz Existen diferentes grados de bruxismo, pero es en los casos leves donde se recomienda el uso de una férula para paliar sus síntomas. En vista de esto, Best Breathe ha diseñado Bruxistop, un producto sanitario, tipo férula, que permite disminuir los problemas derivados del bruxismo. Este se adapta fácilmente a la dentadura y ofrece la comodidad necesaria para no afectar el sueño.

Este dispositivo está fabricado con materiales hipoalergénicos libres de tóxicos como el bisfenol, el acrílico o el látex, por lo que es completamente seguro su uso a la hora de dormir. Su principal función consiste en generar una separación leve entre la mandíbula superior e inferior, de esta manera se evita que los dientes rocen entre sí, frenando el desgaste dentario.

Dispositivo 100 % personalizable Cada dispositivo es 100 % personalizable y cuenta con un sistema de termoformado que le permite adaptarse a todo tipo de dentadura, únicamente utilizando un poco de agua caliente y agua fría. Bruxistop viene empaquetado y sellado en una caja protectora que ofrece la seguridad sanitaria necesaria a la hora de iniciar su uso regular. Este dispositivo cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS, quien lo reconoce como un producto sanitario de clase 1. Además, cuenta con las certificaciones de calidad normas ISO 9001.

Bruxistop es la férula para combatir el bruxismo más vendida y se encuentra disponible en todas las farmacias del país. También pueden adquirirse ejemplares de este dispositivo en plataformas online como Amazon, e-Bay y Rakuten.



