Dilatador nasal Best Breathe, para que la respiración no sea un inconveniente para descansar

sábado, 9 de abril de 2022, 13:08 h (CET)

Respirar por la boca es un hábito que puede causar problemas a la salud, como por ejemplo la hipoxia, un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre que afecta al organismo especialmente al cerebro.

Una solución para prevenir este padecimiento es usar un dilatador nasal. Este dispositivo se introduce en las fosas nasales y reduce la resistencia del paso del aire, facilitando y aumentando así la respiración.

Best Breathe Company se dedica a la fabricación de productos sanitarios que mejoran la salud y ayudan a las personas a descansar, a dormir más y mejor. Disponen del certificado ISO 9001, además sus productos cumplen con la normativa sanitaria AEMPS, que avalan su calidad.

Dilatador nasal Best Breathe Con más de 15 años de experiencia en el diseño y producción de productos sanitarios, Best Breathe se ha consolidado como un referente en su sector en cuanto a la comercialización de dispositivos sanitarios, entre ellos, el dilatador nasal, el cual está fabricado bajo estrictos controles de calidad y libre de componentes alergénicos. Además, se puede usar hasta 60 veces, no se deteriora por efecto del sudor. Se trata de una alternativa cómoda y discreta de llevar.

Algo que diferencia a este producto de otros es su diseño totalmente anatómico, ya que cuenta con un puente de unión más largo, pudiendo el usuario decidir el punto de introducción en los orificios nasales. Por otro lado, contiene hélices en su interior que hacen que el aire entre enroscado, permitiendo que este llegue con más facilidad a los pulmones. También, contiene un sistema exclusivo de sujeción que, de acuerdo a la compañía, es el más cómodo y adaptable del mercado, debido a que el dilatador no está completamente pegado a las paredes del interior de la nariz, permitiendo que el aire fluya entre el dispositivo y la piel. Además, se comercializa en seis tallas: XS, S, M, L, XL y XXL. Esto mejora la adaptabilidad para garantizar una correcta colocación y un uso óptimo del dispositivo

Aparato para la reeducación de la respiración nasal La compañía asegura que el uso del dilatador nasal Best Breathe en actividades diarias es muy favorable para una correcta reeducación de la respiración nasal, evitando de este modo la nociva respiración bucal. De acuerdo a datos de la firma, el dispositivo ha conseguido un mayor aporte de saturación de oxígeno en sangre en personas que estaban en situación hipóxica. De este modo, elimina la obstrucción del paso del aire por la nariz y mejora la calidad de vida del usuario, permitiéndole un mejor y más profundo descanso.

Asimismo, aseguran que el dilatador nasal es favorable para los deportistas, debido a que la sensación de cansancio se retarda, ayudándoles a tener un mejor entrenamiento sin tener dificultades respiratorias.

Dormir bien es un elemento importante para liberar el estrés y tener un día más tranquilo y feliz. Por esta razón, es importante contar con un dispositivo que facilite la respiración nasal, tal y como lo hace el dilatador nasal Best Breathe.



