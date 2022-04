La agencia de marketing de Valencia que busca la internacionalización de las empresas Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Para quienes estén pensando en iniciar un negocio y necesiten la ayuda de profesionales con el fin de iniciarlo con buen pie, Goose and Hopper es una agencia de marketing Valencia con una gran trayectoria, tanto nacional como internacional, que ha destacado por plantearse diversos retos en la construcción de marcas.

Desde que llegó a España, su equipo de profesionales ha sido reconocido por la aplicación de estrategias acertadas durante el proceso de branding y por sus campañas publicitarias con ideas innovadoras. A través del trabajo continuo, esta empresa busca impactar de forma positiva en el futuro de muchos negocios constituidos y emergentes que deseen posicionarse en el mercado, logrando conectar a las marcas con las personas.

Impactando positivamente a las compañías La agencia ha desarrollado un código de cultura organizacional para la prestación de sus servicios que está fundamentado en tres características: The Geese Flight, refiriéndose al trabajo en equipo; Resiliencia, relacionado con la adaptabilidad al cambio; y la Trascendencia, enfocados en mantener sus aportes vigentes con el paso del tiempo.

Cada uno de estos valores son puestos en práctica en los servicios que esta empresa ofrece y que están orientados a la creación de estrategias planificadas de branding, al diseño, desarrollo y aplicación de campañas publicitarias y a la implementación de métodos efectivos de posicionamiento de marcas a través de la construcción y ejecución de productos digitales, como páginas web y aplicaciones móviles, entre otros.

Asimismo, al ser especialistas en diseño de branding, tienen una amplia experiencia en el desarrollo de sus 5 etapas: Naming, Brand Strategy, Brand Voice, Brand Identity y Brand Care. Todo enfocado en el fortalecimiento de la relación entre la marca y sus clientes.

Una aventura hacia la internacionalización Después de varios años de experiencia en el sector de la publicidad, la agencia Goose and Hopper se siente preparada para traspasar fronteras. Su experiencia le ha servido para posicionarse como una de las mejores en Valencia y quiere expandirse de la mano de sus propios clientes, a través de la globalización de las marcas.

De acuerdo a lo que plantea el CEO de esta agencia de publicidad, Joel Bucio, el objetivo de la internacionalización es captar a las empresas que tengan interés en expandir su marca en América Latina y, para ello, el equipo de Goose and Hopper se siente capaz de fortalecer los nexos entre marcas de Latinoamérica y España.

Para quienes deseen atender a esta propuesta de llevar su marca a otros territorios fuera del país, esta empresa pone a su disposición todas las herramientas que se necesitan para competir en el mercado latinoamericano y tener un impacto positivo en el futuro de los negocios.



