La importancia de contar con un seguro de barco ahora que se acerca la temporada de verano

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Se acerca el verano y elsegurodemibarco.com es una correduría, liderada por Rafael Bonilla, especializada en la mediación de seguros y que ofrece pólizas para barcos. Con el buen tiempo, llega la necesidad de tener los barcos asegurados para no correr riesgos que le puedan amargar la temporada vacacional o los días de descanso a los aventureros y viajeros de España.

El bróker cuenta con más de 31 años de trayectoria en el sector y ofrece productos con coberturas exclusivas. Los barcos son medios de transporte costosos y, por este motivo, es conveniente adquirir un seguro de barco integral que se adapte a los requerimientos de cada cliente.

¿Por qué es fundamental adquirir un seguro de barco? Los siniestros no avisan del día ni de la hora de llegada y, por esta razón, comprar una póliza de barco es una de las mejores decisiones que puede tomar un propietario de este vehículo marítimo o fluvial. Elsegurodemibarco.com solamente trabaja con compañías serias, con las que tiene un trato directo en el momento en que se presenta el siniestro, para ofrecer al cliente un servicio completo y sin reparos.

Además, el bróker especializado ofrece asesoría telefónica y presencial integral, durante la duración del seguro, y un seguro voluntario gratuito dentro de las pólizas Top Premium, con un capital mínimo que va desde los 1.000.000 € hasta los 7.000.000 €. Otro beneficio de la póliza Top Premium es que hay una cláusula de fondeo durante el verano, en caso de que el propietario deje el barco anclado.

Más beneficios de comprar un seguro para embarcaciones Otros de los servicios innovadores que ofrece Rafael Bonilla y Elsegurodemibarco.com es que, si la nave no presenta siniestros, la franquicia disminuye un 25 % anualmente. Asimismo, la póliza ofrece cobertura contra daños causados por roedores, responsabilidad civil por agentes contaminantes, por pesca deportiva o por una afectación accidental que surja durante la navegación y rotura de parabrisas, velas o mástiles.

La póliza náutica de Elsegurodemibarco.com ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado asegurador y asegura el barco teniendo en cuenta cuál es su función, las actividades deportivas acuáticas que se realizan en él o si se queda anclado durante varias semanas. También se analiza el valor total de la nave y su antigüedad.

En definitiva, Elsegurodemibarco.com es la marine insurance broker que otorga una póliza integral para embarcaciones a motor, que puede ser adquirida con facilidad para que los clientes naveguen con tranquilidad.



