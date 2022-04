El pack Best Total de Crea Despedidas Valencia Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

España es la primera potencia mundial en espectáculos y festejos nocturnos, según la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno.

Entre las múltiples opciones para salir de fiesta o planificar celebraciones, se encuentran las despedidas de soltero, una tradición que ya se ha instaurado con fuerza en la población. Cada boda supone la realización de 2 y hasta 3 fiestas, ya que hay parejas que organizan una despedida conjunta para que los invitados se conozcan antes del día de la boda.

A día de hoy, una de las mejores maneras de despedir la soltería de los novios es a través del pack Best Total de Crea Despedidas Valencia. El plan incluye una comida típica Valenciana y charanga, seguidamente una fiesta en catamarán por la tarde y una cena con show y barra libre por la noche.

El pack Best Total es sinónimo de fiesta y diversión La primera parte del plan más completo de despedida de soltero que ofrece la empresa Crea Despedidas Valencia consiste en una comida con menú típico Valenciano con una riquísima paella valenciana. Durante la comida, la música estará presente y los juegos no faltarán en ningún momento, después de la comida una charanga hará presencia para alegrar más la estancia y llevar de camino a la fiesta en barco para embarcar y que siga la fiesta.

El catamarán tiene un aforo aproximado de 100 personas. La temporada de festejos en barco comienza en abril y termina en septiembre todos los sábados, período en el que se realizan dos salidas por la tarde: la primera es a las 16:15 horas y la segunda a las 18:15 horas.

El punto de partida es La Marina de Valencia, junto al edificio Veles e Vents. Además, cada fiesta en el barco dura 90 minutos y se pide a todos los participantes que se presenten con media hora de antelación para hacer el check in. Además, el servicio del catamarán incluye un DJ a bordo para que haya música sin parar y una consumición que puede ser dos cervezas o una copa.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten y el capitán lo autoriza, es posible darse un baño refrescante en el mar. El barco comienza su recorrido por La Marina de Valencia y, después, sale a mar abierto. A pesar de esto, el itinerario depende de los vientos y las condiciones climáticas de cada día.

Cena con barra libre y animación Por la noche, la propuesta del pack Best Total incluye una cena con otras despedidas de solteros, la fiesta se celebra entre las 22 horas y la 1. A su vez, el menú es exquisito y está compuesto por distintos platos.

Los entrantes que se sirven para compartir incluyen un surtido de ibéricos, jamón y queso con cuenco de tomate, ensaladilla rusa artesanal con saladitos, croquetones caseros y crujientes de verdura con salsa de guindilla agridulce. Después, el plato principal es una carrillada en su jugo con zanahorias baby y parmentier de patatas. Por último, en el momento del postre se ofrece un brownie casero de chocolate y nueces con base de vainilla.

Finalmente, cabe destacar que la barra es libre e incluye cervezas, sangría, refrescos y más. Asimismo, también hay ronda de chupitos. En todo momento hay un DJ, zona de baile habilitada y juegos.

El pack Best Total de Crea Despedidas Valencia cuesta solo 95 € por persona y tiene todos los ingredientes necesarios para pasarlo en grande.



