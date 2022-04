El CRM de Trebede permite organizar toda la información de las empresas con facilidad y agilidad Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En un mundo comercial cada vez más competitivo, la correcta gestión de los clientes requiere de una estrategia bien cimentada en prácticas y tecnología. Todo orientado a favorecer aspectos como el seguimiento, la atención oportuna y el conocimiento del consumidor.

Esto permitirá una relación más cercana, empática y productiva y es, precisamente, lo que logran los CRM (Customer Relationship Management), las herramientas informáticas que permiten a empresas organizar toda la información de sus compradores con facilidad y agilidad. Son programas que automatizan la recolección de datos de cada consumidor, desde el momento de la adquisición hasta la evaluación de satisfacción del producto.

La aceptación de los CRM en las empresas ha cobrado mayor importancia debido a dos razones fundamentales. Según las evaluaciones hechas por la firma española Trebede, una de ellas es el diseño de soluciones cada vez más personalizadas, sencillas y ágiles. La otra está relacionada con la creciente necesidad de profundizar la conversación de las compañías y sus consumidores.

Facilidad y agilidad Dentro de las respuestas concretas de los usuarios del CRM de Trebede, se habla de mayor facilidad y agilidad para localizar información relevante sobre los clientes. Esta información resulta muy comprensible debido a lo intuitivo que es el software y la manera sencilla de presentar los datos. Algunos aspectos concretos mencionan el poder llevar un control más estricto de las visitas realizadas y las pendientes por hacer.

En el estudio el CRM de Trebede, fue valorado muy positivamente por la posibilidad que brinda de llevar un historial de las acciones realizadas. Permite la elaboración de un calendario de acciones vinculado a la ficha de cada cliente. Igualmente, es de fácil instalación dentro de los programas de gestión de la compañía, independientemente de su tamaño.

Un CRM con información almacenada en la nube El CRM de Trebede permite mejorar el seguimiento de los clientes para optimizar las metas de productividad para la compañía. Una ventaja significativa de este CRM es la posibilidad de gestionarlo todo desde la nube. Esto hace que los ejecutivos de ventas puedan acceder a la información desde cualquier lugar del mundo.

De esta manera y con información permanentemente actualizada, se puede elaborar y seguir una planificación de actividades para todos los miembros del equipo de comercialización. Los datos unificados permiten valorar mejor los logros y las razones que permitieron conseguirlos para utilizar esas mismas estrategias en la adición de nuevos compradores.

Trebede afirma que no solamente se ha dedicado a comercializar una herramienta CRM de fácil implementación y manejo. También se ha enfocado en el acompañamiento a las empresas que lo adquieren para brindarles todo el soporte necesario. De esta manera, asevera la empresa, sus clientes obtienen no solo un excelente producto, sino que tienen garantizado su máximo aprovechamiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.