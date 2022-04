SUNRA supera los 30 millones de motos eléctricas vendidas Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Las motocicletas eléctricas son una alternativa de movilidad que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Según la Asociación Nacional de Vehículos de Dos Ruedas, este medio de transporte cuenta con una cuota cada vez mayor del mercado porque los modelos son económicos, no contaminan el aire y son fáciles de cargar, ya que la mayoría cuenta con baterías extraíbles que se conectan a enchufes convencionales.

Dentro de este ámbito, SUNRA es una de las marcas punteras que durante 2021 ha vendido más del 15 % de las motos eléctricas en España. Esta marca la convierte en líder dentro del sector. A día de hoy, la empresa fabrica 10 modelos diferentes de SUNRA moto eléctrica que se pueden adquirir online o en los más de 300 puntos de venta oficiales. Los vehículos se entregan en un período de 24 a 48 horas.

SUNRA es una marca en crecimiento SUNRA ingresó a España en 2016 cuando instaló su primera filial en Huelva. Desde entonces, ha crecido constantemente. En 2021, la marca concretó la venta de más de 2.000 unidades, lo que supuso un incremento del 40 % con respecto al año anterior. Además, durante el mismo ejercicio, exportó el 35 % de lo producido en España a otros puntos de venta en Europa.

Parte del crecimiento de SUNRA se explica por la amplia gama de modelos que tiene a disposición. Otro factor que la diferencia de sus competidores es que la compra de cualquier SUNRA moto eléctrica incluye los gastos de matriculación, impuestos, tasas y placas, los cuales son asumidos por la empresa. En la misma línea, la disponibilidad de todos los repuestos y accesorios en 24 horas es otra de las ventajas que ofrece la compañía.

A nivel mundial, SUNRA cuenta con una capacidad de fabricación de 4 millones de motos eléctricas al año. Las ventas, en el último lustro, superan los 30 millones de unidades. Asimismo, la empresa cotiza en bolsa con una inversión de 200 millones de dólares, genera ventas en más de 70 países y cuenta con un equipo de más de 5.000 empleados, entre los que se encuentran 500 ingenieros.

Modelos de moto eléctrica SUNRA 2022 Entre los diez modelos que ofrece la marca, destacan las nuevas motos Miku Super y Anger. Es posible operar algunas de sus funciones desde un control remoto mediante la aplicación de SUNRA. De esta manera, es posible arrancar el vehículo con la huella dactilar, entre otras funciones.

SUNRA fabrica motos con baterías seguras y ligeras, que no contienen ácidos y con una vida útil muy larga. A día de hoy, cualquier moto eléctrica SUNRA es una gran opción de vehículo económico para desplazarse por las ciudades y carreteras de manera sostenible.



