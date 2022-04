Tekefingers y su compromiso con el baloncesto femenino Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La gastronomía venezolana es reconocida en todo el mundo como una de las más variadas. Muchos de sus platos y aperitivos han sido adoptados como parte de la cultura en otros países, debido a su sabor y apariencia particular.

Muestra de ello son los tequeños venezolanos, reconocidos como deditos de masa frita cuyo relleno es de queso fundido.

Este snack se ha popularizado considerablemente en un gran número de países y la labor de empresas como Tekefingers le ha llevado a convertirse en uno de los favoritos de las familias españolas para compartir en meriendas. Además, se trata de una alternativa saludable, pues estos tequeños están hechos para hacerse en el horno o en el Airfryer, evitando así tener que freírlo con aceite. Asimismo, a la hora de cocinarse, los tequeños de esta marca no se rompen ni se agrietan, de modo que el relleno se mantiene intacto dentro. Este valor añadido hace de los Tekefingers un producto único entre sus competidores.

El auge de Tekefingers en España Fundada por un empresario venezolano en el 2016, Tekefingers se ha consolidado como una de las compañías más grandes en la industria de comercialización de tequeños venezolanos en España. Su variedad de opciones ha hecho que tanto adultos como niños encuentren en este aperitivo una opción deliciosa y diferente para comer. La versatilidad es una de las características más destacadas de esta compañía, ya que al ofrecer los tequeños tradicionales de queso y variar la receta con un tequeño relleno de chocolate, han llegado a tener una importante presencia en el entorno empresarial.

En reconocidas cadenas de multicines, en parques de atracciones e, incluso, en eventos deportivos, Tekefingers figura como una de las comidas favoritas de los asistentes. Asimismo, como una tienda apasionada por el deporte, la empresa ha decidido ofrecer apoyo a diferentes atletas, iniciando su primera colaboración como patrocinador oficial del equipo Ausarta Barakaldo en las próximas dos temporadas.

Una de las iniciativas que ha emprendido Tekefingers junto a Ausarta Barakaldo es la elección de alguno de los Tekefriends que conforman la marca para que se convierta en la imagen representativa de este equipo de baloncesto.

Una empresa que apuesta por el deporte Ausarta Barakaldo es un equipo fundado en 1999 en la localidad de Barakaldo, un pueblo con destacada tradición deportiva y cuyo propósito desde hace más de dos décadas ha sido promover la práctica deportiva en jóvenes, sobre todo en el baloncesto femenino. En este contexto, el Proyecto Barakaldo cuenta con una trayectoria de casi 25 años en el ámbito deportivo. Tiempo en el que ha asegurado la participación de 300 jugadores masculinos y jugadoras femeninas que ofrece vitalidad a esta idea deportiva.

Este equipo originario de la provincia Vizcaya ha destacado dentro del deporte consiguiendo, en el año 2019, la cúspide de sus habilidades deportivas hasta ese momento, ya que ascendieron a la categoría de plata en la liga de baloncesto femenino.

De esta forma, han conseguido desplegarse por el territorio español ofreciendo orgullo y prestigio a una de las marcas que la representan, como lo es Tekefingers. Esta distribuidora se ha comprometido en proporcionar apoyo a las atletas de este equipo durante las próximas dos temporadas, con miras a continuar expandiendo la marca en otras disciplinas deportivas a futuro.



