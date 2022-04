La labor de las asesorías, cómo pueden ayudar a las empresas en materia fiscal, contable y laboral Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Con el fin de conseguir el crecimiento y mantenimiento óptimo de una empresa, es importante tener en cuenta la conducción de la información correcta y actualizada del entorno legal y el manejo administrativo. No hay lugar para improvisar dentro de la gestión empresarial y las equivocaciones se ven reflejadas en el futuro de la empresa.

Dependiendo del tamaño del emprendimiento, se suele contar con el presupuesto y espacio para tener a un experto especializado en las distintas áreas de gestión. Justamente, la labor de las asesorías hace posible que las empresas tengan a mano la información especializada y la gestión necesaria para su desarrollo.

En este contexto, nace CEESA, una firma radicada en la ciudad de Getxo, en Bizkaia. Lleva más de 30 años apoyando a compañías de todos los tamaños con asesorías en contabilidad, gestión laboral y leyes fiscales. Esta experiencia le ha servido para ofrecer a sus clientes soluciones informáticas de gestión automatizada para diversas labores administrativas de las compañías.

Las áreas de una empresa que requieren una buena gestión Existen áreas en las cuales no se pueden escatimar esfuerzos, con el objetivo de mantenerlo todo en orden. Una de las áreas vitales de una empresa es la contabilidad, donde se maneja el dinero y el control económico de la empresa.

Otra, en la cual es necesario mantenerse al día, es la fiscal, puesto que las leyes de impuestos suelen cambiar y actualizarse cada año en función de nuevas normativas o revisiones de las existentes. Por eso, es altamente necesario un personal especializado que mantenga al día el cumplimiento de todas las obligaciones de la compañía.

El manejo del personal suele ser un aspecto que también puede acarrear sanciones o deterioro del ambiente laboral si no se cumplen todas las normativas. Resulta imperativo que las oficinas de recursos humanos se administren con el estricto cumplimiento de las leyes. De lo contrario, las consecuencias pueden salir caras.

Las asesorías tienen una labor importante El gerente de CEESA, José Luis Cuesta, explica que su departamento de asesoría tiene como objetivo optimizar los recursos empresariales y lograr una mayor rentabilidad. En el área laboral, se concentran en potenciar el talento humano, para aprovechar mejor la experiencia dentro de cada empresa y hacerla más efectiva.

En la asesoría fiscal, el objetivo es disminuir al máximo las incidencias para las empresas. Esto también se aplica en el área contable, donde se procura un acompañamiento personalizado y adaptado a cada realidad empresarial. Para lograrlo, los expertos de CEESA se involucran en los retos de cada cliente y ofrecen una asistencia integral.



