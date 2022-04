Captura de vídeo volumétrico, una tecnología al alcance de todos Emprendedores de Hoy

La creación de experiencias con realidad aumentada va un paso más allá con la llegada de MixONreality y su estudio de captura volumétrica, una tecnología con múltiples usos y posibilidades.

El auge de las redes sociales y las tecnologías móviles ha cambiado las expectativas de los usuarios a la hora de relacionarse con el contenido digital. Gracias a la implementación de la realidad virtual y realidad aumentada y a estudios de vídeo volumétrico como el deMixONrealityen Madrid, se abre un nuevo mundo de posibilidades con contenidos innovadores e inmersivos. El vídeo volumétrico convierte cada visualización en una experiencia única y personal.

La diversidad de proyectos a través del uso de esta tecnología acerca al usuario a sus personajes y marcas favoritas de una manera nunca antes vista. Los héroes del deporte, del cine o de la música, cobran vida de forma natural capturando cada detalle y hasta su propia forma de moverse. Pero estos no son los únicos ámbitos donde la captura de vídeo volumétrico puede generar experiencias inigualables. Desde la formación hasta el mundo de los videojuegos y la integración de avatares en metaverso, son una fuente infinita de posibilidades.

Deporte El uso de este tipo de tecnologías ofrece nuevas posibilidades para conectar a las propiedades deportivas y deportistas con todos sus seguidores, y poder compartir experiencias junto a ellos en cualquier momento y lugar.

Un ejemplo es la campaña que el C.D. Leganés realizó para la presentación de su nueva equipación para la temporada 2021/2022 con alcance internacional y miles de visualizaciones. Esta iniciativa que llevó a cabo junto con el estudio MixONreality, contó con multitud de comentarios positivos en redes sociales y su acogida en forma de ventas fue muy significativa, duplicando el número de camisetas vendidas en comparación con temporadas anteriores.

Música y entretenimiento También en el mundo del entretenimiento ayuda a generar experiencias nunca antes vistas. La magia del vídeo volumétrico hace permite disfrutar de contenido exclusivo, generando nuevas oportunidades de interacción con el mismo.

Grandes marcas y artistas se han dado cuenta de ello, y por ejemplo, el icónico grupo de música Hombres G, a través de la colaboración de Movistar Music y MixONreality, bajo el claim “como nunca los habías visto”, ofrecieron en exclusiva su nuevo single con grandes resultados de visualizaciones por parte de los fans, lo que generó gran cantidad de contenido espontáneo en RRSS.

Moda & retail La realidad aumentada se aplica incluso a los productos de lujo. De esta manera, el uso de esta tecnología a través del vídeo volumétrico permite reforzar el valor de las marcas a través de la narración de historias. En otras palabras, este tipo de herramientas están cambiando la manera en la que se crea, visualiza y finalmente se vende un producto.

Activaciones comerciales Las posibilidades de llevar a cabo activaciones o campañas de publicidad y marketing desde un punto de vista innovador son casi infinitas. La realidad aumentad crea un nuevo canal de comunicación donde los usuarios pueden interactuar en tiempo real con las experiencias. Aseguran por medio de un storytelling inmersivo una mayor recordación, conexión y visibilidad de las marcas a través del aumento de las impresiones de las diferentes campañas.

Turismo y cultura La aplicación de esta tecnología es una gran oportunidad para redefinir las experiencias relacionadas con las visitas a ciudades de todo el mundo. La mejor manera de descubrir lugares nuevos es conociendo la historia que los caracteriza. El vídeo volumétrico ofrece la posibilidad de hacer llegar este contenido a todos los usuarios, incluso siendo contada la historia por los mismos personajes que dieron vida a esos emplazamientos.

Educación y formación La educación y la formación también se están valiendo de estas preciadas experiencias para revolucionar la manera de enseñar y formar a las personas. De una manera inmersiva, se puede generar contenido diferente y atractivo para atraer la atención de todos los alumnos. Este tipo de tecnologías ayuda al aprendizaje mediante la combinación del mundo físico con el mundo digital.

Empresa e institucional La realidad aumentada, y en particular el vídeo volumétrico, revoluciona el modo en que se pueden comunicar los compañeros, empleados y colaboradores. La utilización de este tipo de técnicas ayuda a mejorar la recordación de los mensajes y fortalece el contenido de los mismos.



