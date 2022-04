La solución para conservar las bebidas enlatadas en su mejor estado con THE TOPTOP Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Son muchas las personas que beben refrescos en lata mientras van caminando por la calle, aunque no siempre se terminan su contenido. La única alternativa hasta hace poco era tirar el envase a la basura, dado que la lata estaba abierta y no se podía conservar.

Una solución práctica y accesible la ofrece THE TOPTOP. Una innovadora tapa para latas que conserva las bebidas enlatadas que no se consumen de golpe. El producto garantiza que los refrescos no pierdan sus propiedades, e impide que el líquido se derrame, pudiendo disfrutarla en cualquier otro momento del día.

THE TOPTOP: la solución para conservar las bebidas gaseosas en buen estado Beber un refresco que ha perdido su gas, por ejemplo una bebida energética, resulta para algunos consumidores algo desagradable, en especial, porque la bebida pierde su sabor original. Para conservar en buen estado las latas abiertas, trasladarlas de un lugar a otro y refrigerarlas debidamente, THE TOPTOP es una gran opción.

Se trata de una herramienta muy fácil de usar, solo es necesario enganchar su tapón por la cara interna del borde de la lata y deslizar la pestaña hacia adentro. Posteriormente, se debe levantar suavemente la abertura y disfrutar la bebida con normalidad. Para cerrarla, se debe insertar THE TOPTOP en la pestaña del metal por la parte externa y girarlo hasta que este encaje adecuadamente en la abertura de la lata.

Con el uso del tapón inteligente, es posible abrir y cerrar las latas cada vez que se desee y conservar su calidad, ya que el líquido se mantiene en perfectas condiciones durante al menos tres días. Además, impide el goteo y la entrada de gérmenes, avispas o insectos que puedan dañar la bebida.

Una solución multifunción y 100 % personalizable Una de las ventajas de THE TOPTOP, es que puede reutilizarse las veces que se desee. Basta con lavar el tapón y colocarlo nuevamente en una lata para disfrutar de sus beneficios. Además, el producto incluye un llavero para que siempre esté a la mano del consumidor, así como una lengüeta desmontable muy práctica para colocar como ficha para el carro de la compra. También, contiene un imán que se podrá enganchar a cualquier superficie metálica.

Por otro lado, el producto resulta recomendable para usarse como merchandising, ya que la parte superior de la lata puede personalizarse con el logo o cualquier otro elemento gráfico de las marcas. Se pueden poner gotas de resina olfativas, mates, relieves, fluorescentes y decorar el dispositivo según la preferencia del cliente.

La empresa ofrece presupuestos personalizados y, en función del número de pedidos, tienen precios especiales. Cuentan con servicio de envío a España peninsular gratuitos en compras a partir de 60 euros.



