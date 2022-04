Cultura del acuerdo, por NB Mediación Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En la sociedad, los conflictos, desacuerdos, enfrentamientos y diferencias son bastante frecuentes y es normal teniendo en cuenta que el conflicto es inherente a las relaciones personales. Aunque es cierto que la sociedad acude con demasiada facilidad a los tribunales para resolver esos conflictos que aparecen.

Según la visión de la empresa de servicios de mediación NB Mediación esto se debe a varias causas, entre ellas, a la excesiva regulación en todos los ámbitos de las relaciones sociales y a la incapacidad de los ciudadanos de gestionar de manera positiva y personal sus conflictos. Teniendo en cuenta el colapso de la justicia y la frustración de los ciudadanos, NB Mediación sostiene y fomenta la cultura del acuerdo. La firma se especializa en conflictos en empresas familiares, en las que la convivencia entre los distintos miembros es un factor esencial para la supervivencia y el éxito del negocio.

La mediación como método alternativo para resolver conflictos La mediación es un proceso voluntario y flexible que está dirigido por la figura del mediador, que en todo momento debe mantenerse imparcial y neutral. El propósito es encontrar una salida beneficiosa para ambas partes y evitar el proceso judicial, pero con las mismas garantías que una sentencia. En este procedimiento, la comunicación es esencial para poder llegar a un acuerdo.

En todas las mediaciones rige una estricta confidencialidad y para lograr un buen resultado debe haber buena fe en las dos partes en pugna. Además de resolver un conflicto puntual, el acuerdo permite mantener las relaciones sanas con las otras personas, algo que en el ámbito de una empresa familiar resulta fundamental.

Es también una vía más rápida y económica que el litigio judicial, ya que se reducen los gastos en abogados y procuradores y la rigidez de los plazos del procedimiento judicial. Aquí todas las opiniones tienen su peso.

Por lo general, cuando se dan las condiciones básicas para llegar a un acuerdo, el conflicto se resuelve en un tiempo de entre 6 y 8 sesiones.

El acuerdo permite que ganen las dos partes La interposición de una demanda es una declaración de guerra, por lo cual las partes terminan enfrentándose como enemigos de batalla. En cambio, en la mediación todos ganan porque las diferencias se solucionan por la vía del acuerdo. Esto supone un gran ahorro emocional porque la mediación no genera el estrés, la tensión y la frustración que se provocan durante un litigio. Las sesiones conducidas por un mediador profesional, incluso sirven para permitir un desahogo emocional y liberar sentimientos.

De esta manera, la mediación es una situación controlada en la que el acuerdo se construye paulatinamente. No hay plazos impuestos de antemano, por lo cual ambas partes pueden elegir cómo organizar el proceso. Todas las resoluciones que se alcanzan en una mediación tienen valor legal, ya que el mediador redacta un acuerdo que es elevado ante el notario.

En un contexto de conflicto permanente, NB Mediación alienta la cultura del acuerdo para que los conflictos puedan encontrar un cauce más saludable y ser resueltos con menores gastos económicos y emocionales.



