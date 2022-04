Servicios de detectives para infidelidades de la mano de CTX Detectives Privados Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Como una situación dolorosa y estresante, se encuentra la infidelidad en la pareja.

Generalmente, se parte de sospechas que es necesario fundamentar con evidencias para conocer la verdad. Los detectives privados son los profesionales capaces de indagar y obtener pruebas para dilucidar casos de este tipo.

En particular, todos los profesionales de CTX Detectives Privados están acreditados por el Ministerio del Interior. El objetivo de las investigaciones que conduce la agencia es obtener pruebas irrefutables que puedan ser empleadas en procedimientos judiciales. Pero antes de iniciar un proceso de investigación, es conveniente atender algunos indicios que resultan útiles para quienes se preguntan cómo descubrir una infidelidad.

¿Cómo descubrir una infidelidad? CTX Detectives Privados recomienda a sus clientes que antes de iniciar una investigación en profundidad presten atención a ciertos indicios. La mejor manera de moverse en esta etapa inicial es con sigilo para que la pareja no sospeche ni se ponga en estado de alerta. Los signos de infidelidad no son pruebas ni evidencias, pero sirven al menos para fundamentar las sospechas.

Dentro de estas actitudes, se encuentra la disminución de la intimidad, las muestras de cariño y la actividad sexual. Otra conducta que podría indicar una infidelidad es la manera en que se utiliza el móvil. Si una persona se esconde para hablar, es extremadamente precavida para enviar mensajes y nunca deja el móvil fuera de su alcance, es probable que esté ocultando algo.

También es conveniente tomar nota de las modificaciones en la rutina. Los cambios repentinos en los horarios de trabajo o una mayor frecuencia de viajes por cuestiones laborales pueden ser signos de alerta. Además, si alguien comienza a cuidar su aspecto y su ropa más de lo habitual, podría estar buscando impresionar a una tercera persona.

Es importante recalcar que no hay que confundir una posible infidelidad con las inseguridades propias de cada persona. Si hay sospechas, se debe avanzar con una investigación profesional que produzca pruebas contundentes.

¿Qué evidencias probar una infidelidad? Algunos documentos que sirven para construir un caso de infidelidad son los recibos, los estados de cuenta, los tickets de compra y los registros de llamadas. En los planes de telefonía móvil compartidos suele ser posible llamar al proveedor y solicitar un informe de comunicaciones y mensajes de texto. A su vez, las redes sociales también pueden ser una fuente de información para este tipo de investigaciones. CTX Detectives Privados resalta que la obtención de todas estas evidencias debe producirse de manera legal y con autorización.

Quienes busquen cómo descubrir una infidelidad deben atender primero a las conductas de su pareja que pueden resultar extrañas. Si las sospechas continúan, una de las mejores opciones es contratar el servicio de una agencia autorizada por el Ministerio del Interior como CTX Detectives Privados.



