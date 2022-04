APIC international security, empresa de seguridad privada Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 14:25 h (CET)

Las empresas de seguridad privada se amoldan a las necesidades que exige el mercado que los contrata y conllevan un arduo trabajo de logística para salvaguardar a sus clientes. Son un bien necesario tanto para las entidades gubernamentales como para los privados.

APIC international security ofrece todo tipo de seguridad privada a sus clientes. La alta gama de oferta va desde la protección personal o familiar de modo pasiva o activa hasta la de ciberataques. Y todo ello, con el máximo respeto a las leyes del país donde actuarán.

La oferta de APIC international security como empresa de seguridad privada La empresa de seguridad privada APIC international security tiene sede en Andorra La Vella y cuenta con la máxima eficiencia por los compromisos suscritos. Actualmente, presentan actuaciones en América del Norte, Europa y Oriente Medio.

En un primer momento, ofrecerán un modelo organizacional descentralizado, que permitirá diseñar un plan personalizado conjuntamente, que puede ser desde un servicio personal hasta la organización de grandes eventos privados o multitudinarios.

Dentro de la amplia gama que ofrece esta empresa, se puede destacar el desarrollo de técnicas de investigación a medida del cliente y los informes integrales de seguridad, es decir, realizan un análisis de riesgos y propuestas a adoptar en caso de adquirir seguridad activa o pasiva. Además, también disponen de un servicio VIP de escolta que consiste en un personal altamente calificado para prevenir, detectar y responder a cualquier amenaza a la que deban enfrentarse. Por último, destacar la seguridad de los bienes, propiedades e infraestructuras. Estos son servicios focalizados en ámbitos personales y/o familiares, de viviendas, medios de desplazamientos, búsqueda de cámaras de espionajes y viviendas.

La colaboración de APIC international security con organizaciones internacionales La empresa de seguridad privada colabora constantemente con los diversos eventos deportivos multitudinarios, que eran exclusivamente de los Estados. Además, brinda seguridad marítima armada, servicio con drones y extracción de personas en zonas de conflictos.

Para la realización de esos eventos cuenta con los mejores profesionales internaciones, altamente calificados y experimentados. En su totalidad son ex policías o ex militares de diversos países a disposición para ofrecer el servicio de seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, posee una amplia experiencia en servicios especiales de intervención en zonas de alto conflicto diplomáticos, lo que los convierte en un importante consultor de cómo intervenir en estos casos.

APIC international security diseña y ejecuta el plan operativo personalizado para cada cliente, porque cada uno de ellos necesita atender sus propias demandas. Y las mismas, serán llevadas a cabo por el personal altamente calificado con la que cuenta la empresa de seguridad privada.



