La importancia de fomentar la empatía en el ámbito familiar, con Silvia Fonseca

viernes, 8 de abril de 2022, 14:12 h (CET)

Todos los seres humanos deben procurar desarrollar la empatía. Este valor es cuando una persona es capaz de ponerse en el lugar de otras, comprender como piensan, así como sus sentimientos y sus emociones.

Ahora bien, según lo explica la psicóloga Silvia Fonseca, la empatía en familia no se debe pasar por alto. Resulta crucial fomentar esta actitud positiva en el hogar desde temprana edad, para poder reflejarla con otros individuos en las diferentes etapas de la vida y en todos los entornos, bien sea en el colegio, en el trabajo, o en cualquier otro espacio que se comparta con más gente.

La carencia de empatía en familia puede acarrear muchos problemas Al valor de la empatía en familia muchas veces no se le da la importancia que merece. De hecho, hay mucha gente a la que no le parece relevante entender los problemas que otras personas están afrontando y, mucho menos, ayudarlas. Este tipo de conducta afecta seriamente las relaciones interpersonales e interfiere en el proceso de socialización.

Las personas poco empáticas se caracterizan por ser solitarias, soberbias, egoístas, egocéntricas, prejuiciosas, narcisistas y con complejos de superioridad. Además, sus relaciones tienden a ser completamente inestables y conflictivas.

La especialista Silvia Fonseca destaca que la empatía no es algo innato y que se puede desarrollar. Lo ideal es que los padres ayuden a sus hijos desde la niñez. No obstante, los adultos también pueden trabajar en este valor que permite a los individuos ser personas más felices, rodeadas de amor y apoyo incondicional.

¿Qué hacer cuándo la empatía afecta la vida de un ser humano? Cuando la falta de empatía perjudica las relaciones interpersonales y vida de un individuo, lo mejor que se puede hacer es acudir a un profesional, que guíe con la terapia. Esto puede resultar de gran ayuda para cambiar las conductas erradas y para empezar a ponerse en la piel del otro, dar consejos y tender una mano a quien más lo necesite.

Algunos consejos para incentivar la empatía en familia Fonseca ofrece algunas recomendaciones para incentivar la empatía en familia. En primer lugar, pone especial énfasis al hecho de estimular a los más pequeños de la casa a tener una autoestima alta y a darles seguridad en todo lo que hagan.

Por su parte, remarca que a los niños hay que enseñarles a escuchar con atención cuando una persona les habla. Además, corregirlos cuando tienden a criticar o burlarse de alguien. Para la psicóloga es indispensable la comunicación entre los integrantes de una familia, preguntar si se tiene algún problema e instar a expresar los sentimientos para luego buscar una solución.



