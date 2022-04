AppleShop, expertos en reparaciones de dispositivos Apple Emprendedores de Hoy

En el mercado, son cada vez más populares los modelos de dispositivos Apple MacBook Air, MacBook Pro e iMac. Los usuarios los buscan por su diseño avanzado y sus excelentes características. A pesar de esto, como son artículos con una estructura delicada, pueden romperse o sufrir desperfectos.

En estas circunstancias, es posible recurrir a los servicios de AppleShop, donde se pueden encontrar repuestos Apple a precios muy competitivos. Además, el equipo de la tienda ofrece el mejor asesoramiento posible y efectúa trabajos de reparación de pantallas, cables, conectores, teclados, cargadores y varias piezas más.

Pantallas MacBook e iMac de segunda mano a un precio reducido Uno de los problemas más comunes con los ordenadores de Apple es que la pantalla no funcione. En estas ocasiones, es recomendable probar algunas soluciones antes de acudir al servicio de reparaciones. Lo primero que hay que hacer es intentar reiniciarlo por completo, sobre todo si la pantalla está en blanco, pero el equipo parece estar funcionando correctamente. Esto se consigue manteniendo apretado el botón de encendido durante 10 segundos.

Otra posibilidad es que el software esté desactualizado. En este caso, la solución es conectar el equipo a otra pantalla para descargar los archivos necesarios. También hay que comprobar que el adaptador de la pantalla sea de la misma marca Apple, ya que por ejemplo la MacBook Air no funciona bien con dispositivos fabricados por otras empresas.

Si estas acciones no son suficientes para solucionar el problema, es posible acudir a AppleShop, donde hay a disposición una gran variedad de pantallas de segunda mano en muy buen estado. Dentro de las más solicitadas están la pantalla MacBook a1534 y la a1278. Ambas tienen un precio elevado en el mercado, pero en esta tienda se consiguen por un coste reducido. Además, los técnicos expertos de la empresa, si es necesario, se encargan del montaje de todos los repuestos Apple.

AppleShop repara ordenadores mojados Que los equipos se mojen es un accidente muy frecuente. Ya sea por una caída o por alguna mala maniobra con una bebida, el ordenador puede acabar empapado y algunos de sus componentes quedar inutilizados.

AppleShop cuenta con un laboratorio propio en el que se desmontan y limpian todos los componentes. Las piezas se secan una por una. Además del líquido, también es necesario remover las sales minerales. Pasado un tiempo prudencial de secado se vuelve a montar el equipo. Si alguna pieza fue afectada por la corrosión, su reemplazo es necesario.

En AppleShop, es posible encontrar asesoramiento ante cualquier desperfecto que suceda en un ordenador Mac, un servicio profesional de reparaciones y repuestos Apple de segunda mano en excelente estado y a un precio competitivo.



