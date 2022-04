Liposonix, un tratamiento reductor de la grasa localizada sin dolor ni cirugía Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 13:51 h (CET)

Gracias a los avances de la tecnología al servicio de los tratamientos estéticos, reducir una talla en menos de una hora es posible.

En Barcelona, el centro Sapphira Prive, especialista en resaltar la belleza facial y corporal, ofrece el tratamiento reductor número uno en Estados Unidos: el Liposonix. Este es capaz de eliminar la grasa localizada en abdomen, piernas, caderas, glúteos y brazos, sin dolor ni cirugías.

Reafirmar y eliminar la acumulación de lípidos, mediante temperatura La acción de Liposonix está basada en la aplicación del avanzado método de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés), capaz de enfocar la energía en micropuntos, a una profundidad predefinida por el especialista, que va de uno a dos centímetros de penetración de las ondas debajo de la superficie de la piel.

El calor que transmiten el ultrasonido oscila entre los 60 y 70 grados y genera la micro ablación del tejido adiposo. Ante este estímulo, el cuerpo reacciona con una respuesta inflamatoria en la que actúan las células llamadas macrófagas,macrófagos que se encargarán de transportar las células residuales hacia el sistema linfático y vascular. Por ambas vías, la grasa quemada viajará hacia el hígado, órgano capaz de eliminar definitivamente las toxinas.

Una vez reservada la cita, vía web, o por llamada telefónica, las especialistas de Sapphira Prive se encargarán de que el paciente reciba un trato cercano y amable que le haga sentirse relajado y confiado con los resultados de este tratamiento. En una sola sesión se puede bajar hasta una talla; después de dos sesiones, el cambio será muy notable.

Aunque los resultados se aprecian al momento, el Liposonix seguirá haciendo su trabajo durante las próximas 6 semanas. Durante este tiempo, el cliente no solo verá una mayor reducción del tejido graso, sino también una mayor firmeza en su piel. La turgencia se debe a que el ultrasonido también estimula la producción de colágeno y elastina.

Un procedimiento no invasivo e indoloro El paciente que se decida por este método innovador, solo se acostará en la camilla para recibir los toques del aparato de ultrasonido en la zona que haya elegido. En ningún momento sentirá dolor ni tendrá que guardar reposo después del tratamiento.

Con el nuevo tratamiento Liposonix, disponible en Sapphira Prive Barcelona, mujeres y hombres tienen la oportunidad de experimentar la reducción inmediata de su talla. Este cambio les puede impulsar a seguir trabajando en su bienestar, con rutinas de ejercicios, hidratación y buena alimentación. El centro estético ofrece, además, todo tipo de tratamientos faciales y corporales que realzan la belleza natural y contribuyen a mantener la buena salud y la calidad de vida.



