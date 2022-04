Arreglar un desatoro del fregadero cuanto antes es fundamental para evitar un problema mayor, por Rey Tuberías Emprendedores de Hoy

Una cañería obstruida o un desagüe atascado son algunos de los contratiempos más frecuentes que tienen lugar en el hogar. Se trata de una situación que puede ocurrir en cualquier momento y, de no tratarse a tiempo, puede acarrear consecuencias más complejas de resolver. Por este motivo, lo mejor es poder contar con ayuda profesional en cualquier momento.

En Málaga hay una empresa de fontanería profesional, especialista en desatoro fregadero, de tuberías, desagües, cocinas y más, disponible las 24 horas y con traslado inmediato a la vivienda del cliente. Se trata de Rey Tuberías, el equipo especializado en hacer que la red de tuberías vuelva a funcionar de forma óptima e inmediata.

Especialistas en desatoros de tuberías y bajantes en Málaga Son muchas las causas que pueden hacer que tuberías de agua dentro de un hogar se obstruyan y terminen provocando daños mayores, no solo a la red de tuberías sino también a la vivienda en general. Los restos de comida, desechos lanzados por el inodoro o impurezas en el agua pueden ser los causantes de atranques, los cuales a su vez producen reventones que terminan produciendo inundaciones. Por eso, cuando hay una obstrucción en fregaderos o desagües o se sospecha de ello es necesario actuar de la mano de profesionales expertos, cuanto antes.

Rey Tuberías es una de las mejores alternativas disponible en Málaga. Ellos cuentan con todas las herramientas, maquinaria, conocimientos y experiencia necesaria para el desatoro de fregaderos, bajantes de baño, sumideros, WC, cocinas y mucho más.

Una solución ideal en el momento requerido La compañía cuenta con una amplia flota de vehículos equipados con todo lo necesario para ejecutar cualquier trabajo de fontanería. Además, cuenta dispone de personal sumamente cualificado y con experiencia para ofrecer soluciones de desatoro en toda la provincia de Málaga. Por otro lado, hay que destacar que todos sus servicios, instalaciones y productos están completamente adaptados a la correspondiente normativa vigente. Su sistema de desatoro consiste en el uso de métodos de agua a presión que no solamente logra eliminar la suciedad y desatascar las tuberías, sino que al mismo tiempo las deja saneadas para su óptimo funcionamiento durante un largo periodo de tiempo. Asimismo, en caso de que el atasco haya roto la tubería, ellos también pueden encargarse de su reparación.

Ya sea en casas, oficinas o comunidades de vecinos, los servicios de desatoro las 24 horas de Rey Tuberías estarán siempre disponibles para dar respuesta inmediata a las necesidades de sus clientes. Solo basta con llamar a su sede mediante el número de contacto disponible en su página web y llegarán a la ubicación de su cliente en unos minutos.



