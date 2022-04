¿Qué pueden hacer por una empresa los Social Ads? Tus Soluciones Digitales Emprendedores de Hoy

En la actualidad, las redes sociales son utilizadas por millones de personas para visualizar contenido y perfiles que logren conectar con sus intereses.

Esta búsqueda e interacciones constantemente son guardadas por este tipo de plataformas y las empresas pueden hacer uso de dicha información para desarrollar anuncios publicitarios eficaces. Tus Soluciones Digitales es una agencia de marketing digital que cuenta con expertos en publicidad Asturias y en la creación, ejecución y gestión de social Ads o campañas publicitarias en redes sociales.

¿Los Socials Ads son importantes para las empresas? Durante la planificación y desarrollo de estrategias de marketing digital, agencias como Tus Soluciones Digitales recomiendan a los negocios incorporar el uso de los Social Ads. Estos son fundamentales para las empresas porque incrementan el tráfico de nuevos usuarios y leads o potenciales clientes en cualquier red social. Además, para hacer Social Ads no se necesitan programas externos o inversiones en sistemas costosos, ya que redes como Facebook, Instagram o Google ofrecen herramientas propias para ello. Estas permiten a los negocios ejecutar campañas de marketing segmentadas, es decir, categorizadas por sexo, ubicación, intereses, edad, hábitos de compra, etc. Por otra parte, la publicación de estos anuncios es sumamente económica y se logra conseguir una alta rentabilidad si se contratan a agentes publicitarios expertos en el sector. Tus Soluciones Digitales también menciona que, actualmente, una red social es el medio por excelencia para iniciar una primera conexión con posibles compradores de cualquier parte del mundo.

Desarrollo profesional de anuncios publicitarios en redes sociales En los últimos años, la agencia de marketing online Tus Soluciones Digitales ha realizado campañas publicitarias en las redes sociales de sus clientes en Asturias para incrementar su tráfico de usuarios y número de ventas. La razón por la que logran conseguir resultados tan eficaces es que realizan un análisis del público objetivo de la marca que los contrata. Una vez han ejecutado este análisis con detenimiento, la compañía hace uso de las herramientas avanzadas de redes sociales como Facebook o Instagram para publicar anuncios publicitarios segmentados, que consiguen atraer a una gran cantidad de leads o nuevos usuarios. Además, Tus Soluciones Digitales cuenta con expertos en posicionamiento en buscadores a través de Google Ads, por lo que pueden incrementar aún más las visitas en redes sociales.

Cada día, los usuarios dependen más de las redes sociales para interactuar con negocios que consideren confiables y cuyos productos o servicios estén relacionados con sus intereses. Por ello, Tus Soluciones Digitales ofrece un servicio profesional de desarrollo y gestión de Social Ads en Facebook y Google para las pequeñas y grandes empresas de Asturias.



