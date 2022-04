Por qué TikTok está revolucionando el mundo empresarial Emprendedores de Hoy

La forma de comunicarse ha cambiado completamente tras la aparición de las redes sociales, estableciendo así un nuevo paradigma. De un momento a otro han pasado de facilitar la simple comunicación entre usuarios a convertirse en ventanas al mundo mediante las cuales se puede expresar cualquier idea.

A pesar de que por el podio de popularidad han pasado distintas redes sociales, actualmente, la que lidera entre todas ellas es TikTok, puesto que, en lo que va de año, ha crecido un 45 % más que en el 2021. Esto ha logrado llamar la atención de empresas, las cuales recurran a especialistas en esta red social, como lo son los expertos de Futura Brands.

La red social con el mayor crecimiento en la historia La historia digital puede definirse en un antes y un después de las redes sociales, pero no ha habido hasta ahora en toda la historia digital, ninguna red social con mayor crecimiento que TikTok. El contenido que se propaga a través de esta plataforma es capaz de llegar en segundos a millones de usuarios alrededor de todo el planeta. Sin mencionar que si el contenido se vuelve viral, su propagación será todavía mucho mayor y durante más tiempo. Estas características simples, pero sumamente importantes, son las que han hecho que las empresas fijen su interés en esta plataforma. Y es que a diferencia de Instagram, TikTok permite emitir un mensaje mucho más rápido y a cualquier persona en el mundo, mientras que en el primer caso, el contenido se limita solo a los seguidores del perfil.

TikTok ha logrado revolucionar el sector empresarial: ¿por qué? La competencia empresarial de hoy en día en el mundo de la digitalización es feroz, por lo que todos tratan de buscar esa ventaja que los coloque a la cabeza del resto. Esto es lo que ha hecho que TikTok revolucione todo el sector empresarial, ya que solo hace falta un video (más un poco de suerte, por supuesto) para que el contenido de valor de una compañía se propague a usuarios de todo el mundo. Así multiplican exponencialmente la capacidad de atraer a nuevos clientes y aseguran el éxito empresarial. Es por eso que hoy en día muchos recurren a expertos como Futura Brands, una compañía con más de 12 años de experiencia en el marketing digital para empresas y que, actualmente, se han convertido en los líderes en la gestión de cuentas de TikTok corporativas.

Lo que hace esta agencia de marketing no solo consiste en gestionar las cuentas de TikTok de sus clientes, sino también crear contenido interesante, utilizando estrategias para que se convierta en trend. Por eso, cada vez son más las empresas que confían en sus servicios, empresas que saben que con su ayuda y la utilización de TikTok, se pueden conseguir resultados extraordinarios.



