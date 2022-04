Cursos de sanación energética de la mano de cienciaConciencia® Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 13:27 h (CET)

A día de hoy, gran parte de la sociedad solicita ayuda de profesionales para canalizar las energías o conseguir encontrar un equilibrio psicológico en medio de un mundo complejo, agitado y estresante.

Muchos han encontrado una salida en la sanación energética, un proceso que ayuda a encaminar el alcance de la plena conciencia a través de un conjunto de técnicas orientadas a fomentar el bienestar general.

Para los interesados en el autoconocimiento, la escuela internacional cienciaConciencia® ofrece cursos de sanación energética de forma online y presencial, proporcionando las herramientas que permiten armonizar los chacras para aplicarlas en la vida cotidiana y lograr el crecimiento a nivel espiritual.

La forma de conseguir la sanación energética La sanación energética no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso que requiere del uso de diversas técnicas para lograr una estabilidad total en la vida de las personas y de su entorno. Para lograrla, es indispensable contar con la guía de quienes han alcanzado una fórmula efectiva para ello. Razón por la que esta escuela internacional, a través de cursos educativos, formaciones y terapias personalizadas, comparte las herramientas para conseguir vivir plenamente conectando las energías que sensibilizan el cuerpo y proporcionan el bienestar general.

Durante el proceso de formación, los participantes aprenden a emplear la energía como un elemento sanador espiritual, la identificación y uso de la energía Divina del Alma, la profundización del plano astral o la detección de bloqueos, entre otros aspectos.

Conocer sobre las técnicas de sanación energética permiten la posibilidad de conseguir la mayor sensación de plenitud y felicidad en las personas, ayudándolas a trascender y a encaminarse hacia sus propósitos de vida.

Métodos de aprendizaje patentados para la sanación energética La escuela internacional cienciaConciencia® está conformada por un grupo de jóvenes que cumplen roles fundamentales en este proceso de autoconocimiento. La metodología del aprendizaje para la sanación energética ha sido desarrollada por este equipo, la cual ha sido patentada, registrada y comprobada con base en los conocimientos aprendidos y evaluados en el desempeño de cada alumno durante todos sus años de experiencia.

En cuatro niveles, las personas aprenderán a usar la energía, desde lo más básico hasta lo más complejo, lo que permitirá encontrar la mayor felicidad y una sensación de plenitud indescriptible. La sanación conduce al equilibrio energético, y cuando se logra, permite vivir una vida abundante, eliminando los bloqueos y abriendo caminos para llegar al punto más álgido de la sabiduría espiritual. Para quienes no han tenido una experiencia previa o quienes desconocen sobre la energía y la espiritualidad, estas capacidades pueden aprenderse y son accesibles para todo el mundo, solo basta con tener la disposición del autoconocimiento y las ganas de aprender a controlar la energía vital de una forma consciente.



