Tekefingers y el lanzamiento de sus nuevos Tekefriends Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 13:03 h (CET) Tekefingers es un fabricante y distribuidor de snacks calientes que ha lanzado, a través de sus plataformas y redes sociales, unos simpáticos personajes que acompañan la imagen de la marca en distintos eventos y medios de comunicación.

La firma se especializa en la elaboración de tequeños, unos bocadillos originarios de Venezuela que han viajado por América y Europa para ofrecer una alternativa gourmet, versátil y delicada que nunca antes se había experimentado.

Tekefingers ha decidido apostar por los deliciosos tequeños rellenos de queso fundido, además de una versión dulce llena de chocolate. No obstante, su oferta no se queda aquí, sino que también disponen de pizzas, tanto de jamón y queso como de peperoni. Estas pizzas son elaboradas con la verdadera receta italiana, por eso, su sabor exquisito y su alta calidad están garantizadas.

Todos sus productos están libres de aditivos, pues son naturales, ricos, saludables y, sobre todo, auténticos. Además de estas propiedades, también resultan ser más saludables que otros tequeños, gracias a que los de Tekefingers se cocinan al horno o Airfryer, quedando así libres del uso excesivo de aceites.Asimismo, gracias a cocinarlos de esta manera y a su composición, estos tequeños no se rompen ni se agrietan, por lo que el relleno que contienen queda intacto en su interior.

Los Tekefriends llevan a los tequeños y a las pizzas personales a distintos espacios de entretenimiento El personaje líder de los Tekefriends es Ches, un amante del cine que ofrece las mejores recomendaciones de películas y datos interesantes para mantener al tanto al público sobre lo que ocurre en la gran pantalla. En este sentido, los tequeños de Tekefingers están presentes en distintas cadenas de cine, como Cines Yelmo, Kinepolis y Odeon Multicines.

Pizzi, por otro lado, es la integrante femenina del grupo, una fanática de las pizzas a la que le encanta cocinar para compartir con sus amigos. Representa a la línea de pizzas de la marca Tekefingers. A su vez, Choki es el especialista en fiestas. Le encantan los parques de atracciones y no hay atracción que deje sin conocer.

Finalmente, Grani, la cuarta integrante de este grupo de amigos, es la pieza clave, pues es la más tierna y delicada. Ella es la que vela para que todo el equipo se mantenga unido.

A día de hoy, Tekefingers cuenta con presencia en 5 centros de ocio, 60 cines, 12 parques de diversiones y 7 estadios de fútbol. Los espacios deportivos son su especialidad, pues más allá de los estadios de futbol, también se encuentra en lugares como el bowling Ilusiona y el Chamartín, en Madrid. La marca ya distribuye sus productos en 20 ciudades de 3 países diferentes.

Los tequeños: ¿de dónde surgieron? Los tequeños nacieron en la ciudad de Los Teques, en Venezuela. Gracias a su sabor, originalidad y comodidad se han conseguido dar la vuelta alrededor del mundo y popularizarse en muchas ciudades. Estos dedos de queso tienen presencia en muchas cadenas de comida, las cuales están implementando nuevos sabores para sorprender al público.

Tekefingers no se queda atrás en este sentido, pues cada día quiere mejorar en la oferta que produce, asegurándose de qué quieren probar sus clientes más fieles. Las posibilidades de combinar sabores en los rellenos son prácticamente infinitas. Pueden ser salados, como aperitivo o parte de la comida, o dulces para la merienda o a modo de postre. En su sitio web, Tekefingers cuenta con un formulario para que los amantes de estos bocadillos sugieran cuál es el sabor que les gustaría probar.

Los tequeños de esta conocida marca pueden encontrarse en cientos de espacios de ocio y entretenimiento. Sin embargo, la familia de Tekefingers quiere formar parte de los hogares que cuentan con ellos. Desean acompañar a las personas en todos sus momentos de felicidad, de ocio y de diversión.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Curso de producción musical para niños y adolescentes en EUMES Xiaomi Home, una tienda que comercializa los portátiles Xiaomi en España listos para funcionar Disfrutar de una de las mejores ligas del mundo es posible con la compra de entradas Napoli en Football Host Tekefingers y el lanzamiento de sus nuevos Tekefriends El amplio catálogo de servicios de Antenistas Valencia