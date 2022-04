Curso de producción musical para niños y adolescentes en EUMES Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 13:18 h (CET)

El aprendizaje de la música ha demostrado tener muchos beneficios para los niños. No solamente es capaz de favorecer la comprensión y desarrollo de esta forma de arte, sino que, además, influye en otros aspectos de su vida como el desarrollo del lenguaje y el neurolingüístico, mejora de la memoria, sentido de superación, entre otros.

El verano se acerca, y con él la posibilidad de que los niños aprendan las nociones básicas e importantes de la creación, composición y producción musical. El curso introductorio impartido por EUMES es una gran oportunidad. Esta es una escuela de sonido y música avanzada, conformada por profesionales activos del sector; en conjunto con el Ayuntamiento de Girona.

Curso de producción musical para niños y adolescentes en Girona este verano Del 4 al 15 de julio de este año, la escuela de música avanzada, producción musical y sonido EUMES realizará un curso introductorio de producción destinado a niños y adolescentes en edades entre 10 y 17 años. La modalidad será presencial, y las clases estarán dirigidas por productores profesionales en activo en este momento. En el curso se introducirá a los alumnos en el mundo de la creación, composición y producción musical, haciendo uso de todas las herramientas propias de este trabajo, las cuales proporcionará la escuela.

El objetivo es que cada participante desarrolle su capacidad artística y creativa, aprendiendo a plasmar sus ideas en el programa y a crear sus propios temas.

Para formar parte del curso no hace falta tener conocimientos previos o cierto nivel de producción musical. Aunque si bien esta formación está abierta a los niños y niñas apasionados por la música y que sueñan en convertirse en productores profesionales.

Objetivos y contenido del curso Durante un total de 30 horas, los profesionales encargados de la formación serán quienes ayuden a potenciar el talento de los participantes, favoreciendo su capacidad de crear a partir de sus emociones y aprendiendo a hacer música desde cero. Los programas de producción utilizados serán los mismos que usan los profesionales de la industria, con Mac, Logic Pro, Ableton Live y un controlador MIDI para la creación de música.

Aprenderán conceptos básicos de música y producción, conceptos básicos de mezcla, de armonía, trabajar una pieza individual, planificación y la creación de una canción.

Al final del curso, los participantes habrán obtenido los conocimientos básicos sobre producción musical, el equipo de trabajo necesario para un productor del siglo XXI, mezcla y mastering, identificar emociones en una canción para trabajar con ella. Para inscribirse en este extraordinario curso, solo hay que consultar la web de EUMES. Allí está el formulario correspondiente para matricularse. Sin duda, es una gran oportunidad para los más pequeños.



