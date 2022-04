Tulipan Jewelry se especializa en la creación de joyas de plata Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 12:46 h (CET)

Actualmente, está en tendencia la elegancia, ya que es un elemento que se ha vuelto muy popular para resaltar la belleza y el atractivo que naturalmente poseen las personas. En este caso, para resaltar este atributo se puede contar con piezas de joyería y, entre la gran variedad que hay, las joyas fabricadas en Tulipan Jewelry son algunas de las que resaltan principalmente por esta característica.

Se especializan en la fabricación de joyas de plata con baño en oro, donde la calidad y el acabado elegante son las principales prioridades. Siempre elaboradas a partir de prendas únicas y exclusivas.

Unas joyas originales y diferentes En Tulipan Jewelry, se elaboran joyas de alta calidad por verdaderos artistas, quienes las fabrican totalmente a mano. En su catálogo, se puede encontrar una gran variedad de prendas y colecciones diferentes, entre las que se incluyen collares, pulseras, anillos, pendientes, etc. Además, cuentan con una amplia variedad de diseños, ofreciendo joyas de plata, tanto para el día a día como para llevar en ocasiones especiales.

Más allá de la calidad de sus prendas y del trabajo artístico de quienes las elaboran, una de las características más resaltantes en sus joyas es su carácter elegante. Este es de los principales aspectos que hace a la marca diferente al resto, ya que en todo momento mantiene la elegancia como un elemento distintivo. También ofrece un servicio de personalización que permite que el cliente pueda obtener una joya aún más exclusiva, totalmente a medida, según sus gustos y preferencias.

Un espacio único No solamente sus joyas son lo que distingue a esta joyería, sino que hay muchos más elementos que la convierten en un lugar totalmente único. Por una parte, destaca el rincón ajardinado que posee cada una de sus tiendas, donde se encuentra un hermoso columpio rosa, colocado allí para que cualquiera de sus clientes pueda hacerse fotos únicas.

Por otro lado, es un lugar donde hasta el olor es exclusivo, ya que la fragancia que baña la tienda es personalizada, capaz de crear un recuerdo olfativo inolvidable. Es un sello distintivo que permite que sus clientes reconozcan siempre la marca con ese olor, el cual además evoca a la juventud y la elegancia. La mayoría de visitantes afirma que huele a tulipán.

Actualmente, Tulipan Jewelry cuenta con un sitio web donde está disponible todo su catálogo de joyas. En sus tiendas físicas de Las Rozas y San Sebastián de los Reyes (Madrid), se pueden encontrar interesantes modelos completamente personalizables que no están aún en la web y, adicionalmente, hay promociones y descuentos que abarcan desde el 30 % hasta el 70 %, por lo que sin duda vale la pena visitar el lugar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.