¿Qué es la creatividad estratégica? por la Agencia CACAO

viernes, 8 de abril de 2022, 12:26 h (CET)

La palabra creatividad se suele vincular al marketing y la publicidad. Muchas marcas se han quedado en este contexto, sin embargo, otras han decidido ir más allá, adoptando y aplicando estrategias que permiten al negocio que sus objetivos se alcancen y se superen. La creatividad que se utiliza para el cumplimiento de los propósitos empresariales se le conoce como creatividad estratégica y consiste, tal como su nombre lo indica, en crear estrategias comunicativas basadas en metodologías, y procesos aplicados para lograr destacarse entre la competencia.

En la Agencia CACAO practican la creatividad estratégica para encaminar a grandes marcas a sus objetivos de eficiencia y rentabilidad, con la elaboración de planes con bases estratégicas adaptadas a las necesidades de la organización.

¿Cómo actúa la creatividad en la estrategia? En la actualidad, el público reacciona cada vez menos a las estrategias de marketing tradicional, por ello, el papel de la creatividad se ha convertido en un componente fundamental para la publicidad, evolucionando con la puesta en práctica de estrategias de comunicación que actúan directamente en las emociones de los receptores para el cumplimiento de los objetivos establecidos. La creatividad debe entenderse como una filosofía de trabajo que es pieza fundamental en todas las estrategias que se formulan. En ese sentido, el verdadero reto al que se enfrentan las organizaciones es permanecer creativos, ya que la comunicación entre las empresas y sus clientes debe ser permanente y estrecharse cada vez más, con el propósito de generar una relación que vaya más allá del proceso de compra común. La creatividad estratégica no solo exige cambios al marketing tradicional, sino que pide a todas las áreas de las empresas y marcas salir de su zona de confort y adoptar la innovación constante y la creatividad como herramientas para su evolución, de lo contrario, podrían no sobrevivir para contarlo.

Evolución para las empresas La creatividad estratégica no solo debe aplicarse cuando una empresa quiere crecer, alcanzar sus objetivos o incrementar su rentabilidad, sino hacer de ella una práctica constante en todas las áreas de la organización, donde no solo esté relacionada con la publicidad o el marketing. La creatividad estratégica siempre ayuda a las marcas y organizaciones a trascender. Por ese motivo, la Agencia CACAO está enfocada en buscar soluciones que se adapten a las necesidades de las empresas a través de un trabajo creativo. En su portafolio de servicios se destacan productos como el mentoring, planes estratégicos, creación y desarrollo de imágenes corporativas, el diseño de estrategias para redes sociales y la organización estratégica de eventos corporativos 360º, entre otros, todos enfocados en los objetivos establecidos por las empresas.



