El Nuevo GitiSportS2 UHP sube el listón en todas las medidas clave

viernes, 8 de abril de 2022, 15:13 h (CET) El neumático está destinado a turismos y SUV de tamaño compacto e intermedio con una orientación deportiva como el Mercedes Clase C, Cupra León, Audi TT y Audi Q5 El neumático GitiSportS2 de Ultra Alto Rendimiento (UHP) de Giti Tire está disponible en 27 medidas adicionales, lo que brinda acceso a mayores niveles de precisión en la conducción a más automovilistas.

Cuando se lanzó en 2021, Fabio Pecci-Boriani, Gerente Sénior de Productos PCR, SUV y camiones ligeros de Giti Tire (Europa), describió el neumático como: “El más avanzado tecnológicamente, el de mejor rendimiento y me atrevo a decir, el neumático UHP más emocionante jamás desarrollado por el equipo europeo de I+D”.

El GitiSportS2 ha sido diseñado con AdvanZtech, el sistema de I+D de Giti Tire integrado globalmente en toda la compañía. Presenta un compuesto completamente nuevo que ofrece niveles extremadamente altos de agarre, lo que ha permitido que alcance una calificación A para frenado en húmedo y calificaciones desde B a E en resistencia a la rodadura.

Otra de las características de su diseño es que incluye cuatro o cinco ranuras longitudinales (según el tamaño del neumático) para un excepcional drenaje del agua, microsurcos en el área de contacto para lograr un efecto de succión y de agarre adicional, y un optimizado bloque geométrico para conseguir un bajo nivel de ruido y mayor comodidad en la conducción.

El neumático está destinado a turismos y SUV de tamaño compacto e intermedio con una orientación deportiva como el Mercedes Clase C, Cupra León, Audi TT y Audi Q5.

Pecci-Boriani afirma: "El GitiSportS2 ahora está disponible en 41 medidas con llantas de 16 a 21 pulgadas, anchos de sección de 195 a 295, perfiles de 35 a 55 e índices de velocidad de V-Y. Esto significa que nuestro neumático UHP más emocionante cubre el 95 % de los automóviles de pasajeros y el 75 % de las medidas de SUV más demandadas. Para aquellos conductores que disfrutan teniendo un control muy preciso y un frenado altamente eficaz, el rendimiento de este neumático es un verdadero placer”.

El diseño del patrón del GitiSportS2 y las últimas tecnologías en compuestos le han permitido una mejora del 5% en frenado sobre mojado y en conducción en seco, además de un aumento del 14% en la resistencia al aquaplaning en comparación con el modelo anterior, elGitiSportS1. El neumático también ofrece alrededor de un 10 % más de kilometraje dependiendo de las características de conducción.

El GitiSportS2 fue diseñado en el Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Giti Tire en Hannover, con pruebas en las instalaciones MIRA de la compañía en el Reino Unido, así como en ubicaciones clave en Alemania y España.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con un cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados ​​y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y el renombrado instalación de MIRA en el Reino Unido, que trabaja en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y los esfuerzos de la comunidad, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.

Se puede encontrar más información en www.giti-tire.eu.

