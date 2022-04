La startup que está ayudando a la hostelería a salir adelante con su novedosa solución Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 12:02 h (CET)

La startup con sede en Barcelona, Plannam, está impulsando la gestión inteligente en RRHH de grandes cadenas hoteleras, retail e industrial.

La pandemia complicó la gestión y operativa del talento. Volver al ritmo operativo era prioritario para las grandes compañías. Aquí es donde Plannam jugó un papel fundamental, ayudando no solo a remontar a hoteles y supermercados, sino también a obtener mejores resultados de los esperados y a incrementar la productividad de sus equipos.

¿Por qué empresas de diferentes sectores están confiando en la startup catalana? La respuesta a esto es la Inteligencia Artificial y la gestión del dato que ofrece Plannam para rentabilizar las unidades de negocio. Su innovador sistema de planificación y gestión de recursos humanos que utiliza inteligencia artificial es pionero a nivel mundial, situándose con 4 años de ventaja sobre cualquier otra tecnología en el mundo de Workforce Management.

El fundador y CEO, Asier García, comparte su visión sobre cómo ve el futuro de RRHH dentro de las empresas: “La digitalización, la automatización de procesos y optimización de resultados serán las variables de factor diferenciador entre una empresa del siglo XXI y una gestionada de forma analógica”. “El resultado es la consecuencia de un proceso y esto aplica para cualquier negocio sin importar el sector. Un proceso bien definido, con controles de calidad y que se optimice constantemente es garantía de éxito, sea cual sea la tarea que se realice o el objetivo que se desee conseguir”.

“Fundamos Plannam con esta filosofía. Cuanto más detalle de las operaciones tenemos, mejores decisiones toma nuestro algoritmo de planificación, permitiendo a nuestros clientes el gestionar mejor sus recursos operativos y, por consecuencia, tener mejores resultados”, añade Asier García. “Ofrecemos una visibilidad total de las operaciones, hasta tal punto de saber qué se hace con cada hora planificada y dónde es necesario hacer ajustes en la plantilla de empelados a tiempo real. Nuestra solución permite mejorar la calidad del servicio, la atención al cliente, la satisfacción de los empleados, desarrollar las competencias de los trabajadores y muchas más cosas que antes eran imposibles de gestionar”.

Plannam, una revolución para los RRHH La increíble velocidad a la que llegan los cambios al mundo laboral obliga a los departamentos de recursos humanos a utilizar nuevas herramientas, con tecnologías disruptivas para mantener un ritmo de trabajo competitivo. Este es el caso de Plannam, que automatiza la planificación y gestión de los recursos humanos, analizando más de 1.000 variables por empleado. Esto da como resultado un incremento de productividad y la creación de ahorros operativos del 15 %.

“Plannam da respuesta al eterno debate de las grandes compañías: ¿Cómo convive la interminable búsqueda del incremento de la productividad de los trabajadores contra la búsqueda del bienestar del empleado, la conciliación familiar y la transparencia?”, comenta Carlos Larred, director comercial en Plannam. Añade también que Plannam crea circuitos de transparencia entre empresa y empleados para tener, con mucha antelación, la planificación de turnos de los trabajadores, aumentando el índice de felicidad de los trabajadores e incrementando la productividad de la compañía.

Germán Puvia, socio fundador de Plannam y responsable de operaciones, cuenta cómo surge la novedosa herramienta: “Al trabajar con grandes plantillas de empelados, nos dimos cuenta de que para incrementar la productividad era necesario considerar muchas más variables que las que utilizábamos en aquel entonces. Esta herramienta debía analizar cada variable para después organizar los cuadrantes operativos de forma que se maximizara la eficiencia operativa. No encontramos ninguna herramienta que hiciera esto o algo similar”.

“Necesitábamos incrementar la productividad, pero ninguna herramienta conseguía lo que nosotros buscábamos, así que creamos Plannam como una solución especializada en el incremento de productividad para empresas que tienen la mayor parte de su fuerza operativa en contacto con el cliente”, asegura Puvia. “Esta solución es ideal para hoteles, restaurantes, supermercados, industrias y organizaciones públicas. Plannam ha conseguido lo que ninguna otra herramienta del mundo de Workforce Management y es que, simplemente, nuestra tecnología lleva más de 8 años perfeccionándose, lo cual nos permite estar seguros de que podemos dar excelentes resultados a nuestros clientes”.



