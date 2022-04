Ir al psicólogo para dejar de fumar, una opción factible de la mano de Luis Miguel Real Emprendedores de Hoy

Las adicciones son causantes de efectos dañinos que se evidencian en la mente y el cuerpo, por lo que encontrar metodologías eficientes que ayuden a eliminar dichas dependencias es esencial. Ir al psicólogo para dejar de fumar es una excelente opción para todas aquellas personas que desean vivir una vida plena y saludable.

La fuerza de voluntad es importante, pero no es suficiente, ya que muchos drogodependientes recaen de forma constante, pese a tener el anhelo de cambiar. Es por eso que recibir una asesoría especializada con un profesional de la psicología como Luis Miguel Real es conveniente. El experto aporta soluciones eficientes a través de terapias y cursos online que permiten liberarse de las adicciones y de la ansiedad que las mismas generan.

La importancia de recurrir a la terapia para dejar de fumar Todo proceso de dependencia necesita dar cabida a la reflexión, un estudio analítico del individuo y al reconocimiento del problema como herramienta trascendental para superarlo. Formular estrategias sólidas y que repercutan en acciones efectivas es primordial para propiciar un cambio que debe ser gestado de manera integral teniendo en cuenta diversos factores y patrones de conducta.

Para dejar un hábito nocivo no solo hay que tener la intención y la motivación sino también perspectiva y una visión completa de la situación. Es oportuno examinar cada fase del proceso, corregir errores, dimensionar el sufrimiento que trae consigo la adicción y permitirse el pensar en la realización de una vida plena y libre. Sin embargo, hay muchos componentes que desempeñan un rol especial en esta situación, por lo que la asesoría de un experto siempre será la más convincente e ideal.

La revolucionaria y exitosa metodología para dejar de fumar propuesta por Luis Miguel Real Luis Miguel Real es psicólogo especialista en adicciones y en trastornos de ansiedad. Cuenta con una amplia experiencia trabajando con personas a través de terapia online y formaciones online. Con su pericia y conocimientos, ha logrado resolver problemas de ansiedad, adicciones a todo tipo de sustancias, incluidos alcohol, tabaco y drogas, además de dependencia a actividades como la ludopatía.

El experto ha creado una revolucionaria terapia integral que comienza con un original audio de 17 minutos que busca situar a los adictos de forma clara, sencilla, práctica y precisa en una dinámica novedosa y bien estructurada que les lleve a la supresión total de la adicción a fumar. Dicho audio se envía de forma gratuita a los correos electrónicos de los interesados a través de la página web del psicólogo. De forma mancomunada, se recibe información para el curso online para dejar de fumar que promueve este especialista.



