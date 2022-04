Entrenamiento personalizado online de la mano de PROGES Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de abril de 2022, 12:09 h (CET)

Todo el mundo quiere estar sano y mantener una buena condición física a lo largo de la vida. Para este fin, el ejercicio representa un factor determinante y crucial, ya que repercute significativamente en la salud física y emocional de las personas. No obstante, se tiende cada vez más al sedentarismo, sea por pereza o por falta de tiempo.

Por suerte, en la actualidad es posible realizar entrenamiento personalizado online gracias a PROGES, donde cuentan con un equipo de profesionales formados y cualificados para ayudar a que cada cliente logre sus objetivos, ya sea perder peso, ganar músculo, tonificar, mejorar la salud, etc.

Entrenamiento personalizado online con PROGES PROGES es una empresa de servicios deportivos que, en el ámbito del entrenamiento personal, ofrece una asistencia individualizada y una plataforma online de alta tecnología que cuenta entre otras cosas, con miles de ejercicios con representación gráfica animada de su ejecución. Esto le convierte en un mecanismo que resulta ideal para quienes han descuidado su estado de forma y, por tanto, su salud, bien sea por no contar con los recursos necesarios para asistir a un gimnasio, por la falta de tiempo o por la falta de constancia y compromiso consigo mismo.

La empresa destaca que sus entrenadores personales son profesionales en ciencias de la actividad física y del deporte con amplios conocimientos en métodos científicos de alto rendimiento deportivo y con experiencia contrastada en el entrenamiento deportivo. Además, recalca que están capacitados para atender los requerimientos de individuos de cualquier edad, condición física, incluso, de aquellos que desean hacer ejercicio para mejorar algún problema de salud como la obesidad, la hipertensión, etc.

Los entrenamientos de PROGES no son generales. Es decir, cada persona tendrá una rutina que varía a lo largo del tiempo, acorde a la condición física, los objetivos marcados, necesidades individuales, etc., seleccionando los ejercicios, la intensidad, el volumen o la carga, de la forma más eficiente y segura para cada cliente.

Planificar un entrenamiento online que no interfiera en las ocupaciones diarias Tener una agenda apretada no es una limitación cuando se quiere estar sano y en buena condición física. En ese sentido, PROGES elabora un plan de entrenamiento teniendo en cuenta la disposición de cada usuario. Las rutinas de ejercicio pueden ser de varias veces al día, todos los días de la semana, por lapsos de tiempo de entre 10 y 15 minutos o mediante el sistema clásico de dos o tres sesiones semanales de una hora cada una. Se pueden adaptar a turnos, vacaciones, temporadas de más trabajo o exámenes, según cada cliente vaya indicando a su entrenador.

En PROGES también cuentan con programas especiales para cubrir necesidades puntuales como embarazo, posparto, readaptación de lesiones, pruebas físicas para oposiciones, preparación para pruebas de alto rendimiento o amateur, para carreras, ciclismo, esquí y más.

Quienes quieran optar por un entrenamiento personalizado online deben saber que, siempre que lo deseen, podrán comunicarse con su entrenador personal por el canal de su preferencia como llamada telefónica, WhatsApp, el servicio de mensajería de la propia plataforma o correo electrónico. Además, pueden probar gratis durante dos semanas el servicio BASIC.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Entrenamiento personalizado online de la mano de PROGES Ir al psicólogo para dejar de fumar, una opción factible de la mano de Luis Miguel Real El tratamiento de rinoplastia ultrasónica de Dr. Jorge Planas Premios Empresa Social, últimos días para inscribirse el 2022 Kuarere explica cómo conseguir rodajes en 7 días