Óxido nítrico: ¿qué es y por qué es importante para la salud cardiovascular?

viernes, 8 de abril de 2022, 12:50 h (CET) Mantener unos buenos niveles de óxido nítrico, una buena alimentación, dejar de fumar y hacer deporte son elementos clave para prevenir enfermedades cardiovasculares crónicas. El óxido nítrico protege el sistema cardiovascular contra el envejecimiento y mantiene la elasticidad arterial A priori, se puede pensar que los gases, por lo general, son tóxicos y perjudiciales para la salud. El monóxido de carbono, el dióxido de azufre o el óxido nitroso, por ejemplo, son solo algunos ejemplos. Sin embargo, hay uno que el cuerpo produce de forma natural y que resulta vital para cuidar el corazón. El óxido nítrico, también llamado “molécula milagrosa”, ha sido objeto de investigación durante décadas del farmacéutico estadounidense, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition y ganador del premio Nobel[1] de Fisiología o Medicina en 1998 Louis J. Ignarro. Aquí te explica los beneficios de este gas para el organismo.

¿Qué es el óxido nítrico?

El óxido nítrico es una molécula que el cuerpo produce para ayudar a sus 50 billones de células a comunicarse entre sí transmitiendo señales por todo el cuerpo. Este gas es un regulador biológico que protege el sistema cardiovascular contra el envejecimiento. Su función es, por tanto, mantener no solo la salud del corazón y de los vasos sanguíneos favoreciendo la elasticidad arterial, sino también la salud general, el bienestar y el envejecimiento saludable.

Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas

Ignarro, durante sus investigaciones, descubrió que esta sustancia tenía numerosos beneficios para el cuerpo humano. Algunos de ellos son que el óxido nítrico ayuda en la dilatación de los vasos sanguíneos, evita que el colesterol se adhiera a las arterias y disminuye la presión arterial y el riesgo, por tanto, de padecer enfermedades como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exceso de colesterol, infarto de miocardio o angina de pecho. Estas afecciones son la primera causa de muerte en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2020. Muchas veces se presentan sin dolor ni síntomas evidentes, lo que les suma un plus de peligrosidad, ya que no se es necesariamente consciente de padecerlas.

Por ello, mantener y proteger la salud cardiovascular depende, en gran medida, del óxido nítrico. Pero ¿cómo se puede estimular su producción?

El poder de las proteínas y la arginina

Cuando se ingiere una comida nutritiva, se toman proteínas. Al digerirlas, el cuerpo está absorbiendo arginina, uno de los 23 aminoácidos naturales que componen las proteínas y que, al ser asimilada por el cuerpo y, en concreto, por las células endoteliales vasculares, se convierte en óxido nítrico. Estas células recubren el interior de las venas y arterias, y son las únicas células de los vasos sanguíneos capaces de producir óxido nítrico. Por eso, es fundamental mantenerlas sanas siguiendo un estilo de vida saludable.

Alimentos que generen óxido nítrico

Lo ideal, según Ignarro, es ingerir 3 g o más de arginina. Este componente puede encontrarse en alimentos ricos en proteínas y que, por tanto, favorecen la producción de óxido nítrico. Entre ellos, destacan verduras como el apio, la lechuga y las espinacas; el pescado fresco; los frutos secos; las carnes; los lácteos; o la soja.

A partir de los 30, la cantidad de óxido nítrico producido en el cuerpo comienza a disminuir. A la hora de desarrollar afecciones cardíacas es difícil establecer el origen o la causa de estas. Esto se debe a que influyen, en gran medida, factores como la edad, el género, los antecedentes médicos, el estrés, el consumo de alcohol, la obesidad o la herencia genética, tal y como indica Samantha Clayton, Vicepresidenta del área Deporte y Rendimiento Físico en Herbalife Nutrition, que añade que para mantener una correcta salud cardiovascular es importante estimular la producción de óxido nítrico y llevar un estilo de vida saludable, limitando el consumo de alcohol y descansando lo suficiente. A estos consejos, añade otros como:

Mantener una alimentación equilibrada

Una buena alimentación es clave para prevenir y controlar problemas cardíacos como la hipertensión o el colesterol. Para ello, es necesario consumir productos frescos, en especial frutas y verduras; y proteína de alta calidad, evitando en la medida de lo posible las grasas saturadas. También es importante consumir Omega 3, ya que reduce la inflamación, y controlar el nivel de glucosa en sangre. Esto último se debe a que este tipo de enfermedades que afectan al corazón son las responsables del 80% de los fallecimientos en personas con diabetes, según los datos de la Asociación Americana de Diabetes.

Practicar deporte varias veces a la semana

Mantenerse físicamente activo ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, por lo que es esencial incluir algo de deporte a lo largo de la semana. Los especialistas recomiendan media hora de actividad física cinco veces por semana. La actividad física es positiva porque ejercitar el cuerpo mejora la función cardíaca, fortalece la musculatura y mejora la movilidad articular. Hacer deporte, además, aumenta también la producción de óxido nítrico.

Dejar de fumar

Las personas fumadoras, según la Fundación Nacional del Corazón, tienen tres veces más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular que el resto de la población. En cambio, abandonar este hábito, tiene consecuencias muy positivas a corto y medio plazo, ya que a los dos años de dejar de fumar el riesgo de padecer una enfermedad coronaria se ha reducido drásticamente y, a los quince años, el riesgo de padecer un accidente cardiovascular es similar al de una persona no fumadora.

Estimulando y favoreciendo la producción de óxido nítrico, a través de la alimentación y un estilo de vida saludable, se esta contribuyendo a proteger la salud cardiovascular.

