La Diputación de A Coruña y Adecco Learning & Consulting ofertan formación financiada por el Fondo Social Europeo para desarrollar el talento emprendedor e impulsar la empleabilidad en el entorno rural

viernes, 8 de abril de 2022, 12:37 h (CET) Se trata de dos itinerarios formativos (Emprendimiento social en Economía circular y Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas) pertenecientes al proyecto PEL Empleo Sostenible en el ámbito Rural, que está impulsado por la Diputación de A Coruña, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación y gestionado por Adecco Learning & Consulting La Diputación de A Coruña ha impulsado un programa formativo gratuito, perteneciente al proyecto PEL Empleo Sostenible, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por Adecco Learning & Consulting, la consultora de formación de Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos.

La formación, completamente gratuita, está destinada a fomentar e impulsar la empleabilidad mejorando la capacitación, el desarrollo de la cualificación y de conocimientos, incrementando así las posibilidades de inserción laboral.

En este mes de abril ofrecen dos itinerarios formativos. El primero de ellos es de Emprendimiento social en Economía circular. El curso se realizará en Oleiros y Brión y comenzará el 19 de abril en Oleiros y el 20 de abril en Brión. La duración será de 150 horas de formación específica, 72 horas de formación transversal y complementaria, 46 horas de tutorías, y 150 horas de prácticas no laborales en empresa.

La segunda formación es de Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o microempresas, y tendrá lugar en Ordes, Cee, A Pobra, Ortigueira, Vedra, Arzúa. Empezarán entre el 19 y 22 de abril y la duración será de 120 horas de formación específica, 72 horas de formación transversal y complementaria, 34 horas de tutorías, y 120 horas de prácticas no laborales en empresa.

Los programas están dirigidos a personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mayores de 55 años, personas con discapacidad, y otros colectivos.

El objetivo de este programa es desarrollar el talento emprendedor, mejorando los conocimientos y las competencias emprendedoras para fomentar la empleabilidad, incrementando las posibilidades de inserción laboral.

Las personas interesadas en esta formación o que quieran inscribirse, pueden acceder a la sede electrónica de su ayuntamiento o ponerse en contacto con los servicios municipales de empleo y orientación de su Concello.

