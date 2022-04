Los límites de la inmoralidad y la utopía se difuminan en 'BeautySoul', la nueva novela de Nerea Santiago Comunicae

viernes, 8 de abril de 2022, 12:17 h (CET) La autora utiliza esta distopía juvenil para exponer y criticar la presión de los estándares de belleza en la sociedad y la importancia de luchar por unos ideales propios La escritora Nerea Santiago irrumpe con fuerza en el panorama literario juvenil con su primera obra BeautySoul (Editorial Donbuk), una distopía repleta de intriga y acción ambientada en una postapocalíptica ciudad de Nueva York.

El libro narra la historia de Valentine, una joven de dieciséis años que sobrevive en la desolada Gran Manzana junto a su hermano pequeño Cody después de que un virus se cobrara no solo la vida de sus padres, sino la de la mayoría de la población estadounidense. Un día, mientras intenta encontrar algo de comida, se topa con un grupo de supervivientes. A partir de ahí, entrará en una espiral en la que conocer la verdad sobre el fin del mundo que un día conoció conllevará pagar un precio muy alto.

"Siempre me han gustado las historias futuristas ambientadas en un mundo post apocalíptico. La historia simplemente fue fluyendo de forma natural. La sociedad hoy en día es demasiado superficial, por lo que simplemente imaginé cómo algo así podría llevar a la humanidad a límites extremos".

De esta forma, BeautySoul no es solo una novela que atrapa por su inteligente trama, sino también por sus personajes, llenos de matices grises. La autora los utiliza para crear un juego mental que confundirá a los lectores, que no sabrán en quién confiar y aprenderán que, en ocasiones, lo bueno y lo malo van de la mano.

La importancia de relaciones personales, ya sean familiares o los vínculos de amistad y amor forjados por la unión ante las adversidades, la presión social por alcanzar la perfección física y la lucha por la libertad de ideología son algunos de los temas que se pueden encontrar en esta lectura. Asimismo, la autora ha querido indagar en qué límite se encuentra la moralidad del ser humano en tiempos oscuros, además de dar visibilidad al colectivo LGTB para fomentar su normalización en la literatura.

"Creo que las personas nos adaptamos bien a todo tipo de circunstancias y sí podríamos vivir en un tipo de comunidad como se muestra en la novela. Los seres humanos en momentos extremos tendemos a sacar la peor versión de nosotros mismos y nos volvemos más egoístas sobre todo cuando tenemos algo que perder".

Con un ritmo ágil que no decae en ningún momento, esta obra se catapulta como una lucha contra el poder del sistema, un camino en el que buscarse a uno mismo y la defensa por los propios ideales y la libertad.

Nerea Santiago no solo ha escrito una novela; ha reflejado una crítica social poderosa y necesaria. BeautySoul es el reflejo de que no importa lo que haya que hacer para alcanzar la belleza y la juventud, incluso si eso implica perder la propia moral.

"Hoy en día estamos inundados y los estándares que nos muestran en todos lados no son los reales. Aunque la cosa está cambiando, todavía falta mucho camino. Sería importante que muestren cosas y personas más reales".

BeautySoul, la primera novela de Nerea Santiago, ya está a la venta en las librerías para sorprender y deleitar a todos los lectores.

