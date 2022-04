Mosquiteras plisadas, perfectas para entradas y balcones ahora que llega el buen tiempo, según Aluvidal Comunicae

viernes, 8 de abril de 2022, 12:21 h (CET) Efectivas contra insectos y mosquitos, y de cuidado diseño, las mosquiteras plisadas para ventanas y puertas pueden ser laterales o verticales y no dificultan el tránsito, ya que el paso por las puertas continuará siendo igual de ágil que siempre Mosquiteras plisadas: por su uso y su gran versatilidad, este tipo de mosquiteras, cuyo tejido es plisado y se pliega como un acordeón, son el complemento ideal para instalar en terrazas, balcones, patios, puertas de entrada o ventanas de gran altura. Y Aluvidal, empresa familiar de Zaragoza con más de 20 años de experiencia en el sector de la carpintería metálica, lo sabe.

Mosquiteras plisadas laterales o verticales, pero todas con características comunes

En Aluvidal disponen de diferentes modelos dentro de su gama de mosquiteras plisadas para zonas de paso con acceso al exterior. Todas ellas son fabricadas en aluminio por ser un material altamente resistente a las inclemencias del tiempo. Además, destacan por su precio competitivo, capaz de ajustarse a cada hogar, protegiéndolo eficazmente contra todo tipo de plagas que provengan del exterior, como moscas, mosquitos o cualquier tipo de insectos, tan molestos durante la época de buen tiempo.

Para asegurar su buen funcionamiento, Aluvidal aconseja un modelo adecuado para cada vivienda dependiendo de las necesidades de cada una. También teniendo presente el tipo de cerramiento donde tengan que realizar la instalación. Por otro lado, la calidad de los tejidos de cada mosquitera ofrece la mayor transparencia y resistencia contra los rayos UV.

Funcionales y de elegante diseño, las que se coloquen en las puertas no dificultarán el paso. Además, Aluvidal puede crearlas a medida, pudiéndose elegir entre diferentes anchos, colores, formas de tracción y también de desplazamiento.

- Mosquiteras plisadas para puertas. Dentro de esta gama de mosquiteras, la más común es la mosquitera plisada para puertas de una hoja, resultando ideal para puertas con espacios reducidos. También pueden instalarse en puertas abatibles, ya sean normales o con cierre magnético.

- Mosquiteras plisadas para ventanas. Realmente versátiles, es un tipo de mosquiteras que cada vez gana más adeptos. El grosor de sus perfiles es mínimo, por lo que se pueden instalar en todo tipo de ventanas, independientemente de su tamaño.

- Mosquitera plisada lateral. Al poderse recoger lateralmente, no requiere de demasiado espacio. Destaca, por otra parte, por su fácil manejo. También por ofrecer la posibilidad de detener las hojas en la zona exacta que se desee.

- Mosquitera plisada vertical. De estética muy similar a la de una cortina, este modelo está pensado principalmente para ventanas que ocupan un espacio mínimo. También dispone de un sistema de parada, capaz de regular su altura en cada momento.

Sea cual sea el modelo adecuado para cada vivienda, todos los tipos de mosquiteras plisadas de Aluvidal cuentan con los certificados de calidad que aseguran una mosquitera de calidad y su durabilidad ante el paso del tiempo. Esta empresa de Zaragoza que destaca por su dilatada experiencia en el sector de la carpintería cuenta, además, con diferentes especialistas capaces de asesorar a lo largo de todo el proceso relacionado con la instalación de cada una de las mosquiteras.

