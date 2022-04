La escritora Celina Plasencia explora la maldad humana en '¿Por qué el Diablo se convirtió en diablo?' Comunicae

viernes, 8 de abril de 2022, 10:53 h (CET) Los lectores encontrarán una original novela que muestra la historia del diablo narrada desde su propia perspectiva y donde podrán ser partícipes de todos los acontecimientos que marcaron su vida y que lo llevaron a adquirir ese apodo La escritora Celina Plasencia indaga sobre el surgir de la maldad humana en su nueva novela ¿Por qué el Diablo se convirtió en diablo? (Editorial Tregolam).

En esta novela ambientada unos cuantos años antes de la era cristiana en el noroeste de Irlanda del Norte, Celina Plasencia decide ponerse en la piel de Lorcan, un muchacho con una vida donde la culpa y el dolor pronto dan lugar a la furia y el rencor, sentimientos que lo guían desde muy temprano hacia un camino de miedo y destrucción.

La autora deconstruye al personaje para radicar cuál es su origen y de dónde surge esa ira primitiva que lo impulsa a cometer los actos que lo condenarán como diablo durante el resto de su vida.

"Solo me pregunté en un momento de profunda reflexión: “¿Y por qué no entrar en los espacios del diablo, entrevistarlo y saberlo?, ¿por qué se convirtió en esa especie de deidad?, ¿qué lo llevó a ser quien fue?, o debo decir, ¿quién es?”".

Este impulso de contar quién fue y quién es ha llevado a la autora a plantear la narración de una manera muy original: ya no es el héroe relatando cómo es el villano, sino que es este último quien introduce a los lectores en su vida, desde su más tierna infancia hasta su sanguinaria etapa adulta.

Celina Plasencia analiza la peligrosa fusión del dolor y la culpa que deriva en la pérdida de la fe y la aparición de la crueldad, el odio y la violencia en un recorrido en el que la locura y el vivo anhelo de venganza se torna en una obsesión perversa por la muerte.

"Lorcan es el protagonista porque es su vida la que se narra. Le pertenece el papel principal porque esta historia es su historia. No hay nadie mejor que él para contarla".

La escritora fusiona con espectacular maestría no solo la tristeza y la pasión con lo épico, sino también unos personajes perfilados al detalle con una historia impactante, situada en una ambientación donde la atmósfera de la magia y el misterio que los rodea atraparán al lector y lo envolverán en la leyenda que destilan sus páginas.

Además, el estilo cercano de la autora está acompañado de unas increíbles ilustraciones que aportan consistencia al hilo argumental y con las que los lectores podrán asomarse no solo a la historia de Lorcan, también a los misterios que la rodean, y cruzar así la línea para descubrir que esconden.

¿Por qué el Diablo se convirtió en diablo? destaca por encima de todas las cosas una realidad que muchos olvidan: las personas no nacen crueles, son las circunstancias las que las vuelven de ese modo.

"Desde mi punto de vista, las emociones presentes en la trama son las mismas que vemos en cada uno de nosotros en la vida diaria, pero enmarcadas en los espacios de lo que es la vida del diablo. Por otra parte, los personajes que forman parte de su vida de forma directa o indirecta interactúan respondiendo a ellas. Lógicamente, lo hacen según la base de sus muy diversas referencias, tanto aquellas que se originan en sí mismos como las que se generan a partir del entorno en el cual se desarrollan sus vidas".

Ciertamente, una novela épica que deleitará a los lectores más ávidos y exigentes.

¿Por qué el Diablo se convirtió en diablo? ya está disponible en las librerías para aquellos lectores que se atrevan a conocer la otra cara de la historia.

