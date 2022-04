Premios Empresa Social, últimos días para inscribirse el 2022

Premios Empresa Social vuelven un año más en su XI edición y celebrando por todo lo alto la importancia de la responsabilidad social y de las acciones sociales en las compañías.

Los galardones quieren incentivar y reconocer públicamente aquellas actuaciones estratégicas e innovadoras que generan valor, para toda la sociedad y para las empresas. A su vez, las entidades galardonadas se ven beneficiadas al recibir un galardón, ya que les sirve como herramienta publicitaria social, pudiendo hacer mención de sus premios obtenidos en todos los medios, propios o públicos que estime.

La entrega de premios se celebrará el próximo 17 de mayo en el Auditorio La Nave de Madrid y será presentada por la maravillosa presentadora televisiva Elsa Anka. El plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el 11 de abril de 2022 y para inscribirse únicamente se tiene que pinchar en el enlace a la página web de Premios Empresa Social, entrar en “Participa” y presentar la candidatura.

Como cada año, Premios Empresa Social cuentan con un jurado de gran prestigio, totalmente formado en el sector empresarial y con altos conocimientos del mismo. Este año lo componen los siguientes miembros e, incluso, contará con alguna que otra cara conocida:

En primer lugar, Juanma Romero, Presidente del Jurado 2022 y Miembro de Honor de Gala Acción Social, es conferenciante, speaker, moderador de eventos y mesas redondas, formador en habilidades de comunicación, escritor y networker. En la actualidad, también es director y presentador de Emprende, programa que se emite semanalmente en Canal 24 horas y en todos los canales internacionales de TVE.

Por otro lado, Miguel Ángel Pérez Laguna, miembro del Jurado 2022, es fundador de Humanos en la Oficina, uno de los comunicadores más populares en internet y reconocido como “el experto directivo en comunicación más seguido en las redes profesionales”, en la portada de Magazine Management 2021. Asimismo, sus conferencias y mentorías han tenido el aplauso de más de 10.000 personas den sus diversos formatos de ponencia, conferencias y cursos en EE. UU., Argentina, Líbano, México y Colombia. Colaborador en RTVE y Director del programa líder de audiencia en Humanos en la Oficina de Capital Radio.

Finalmente, Salomé Suárez, Miembro del Jurado 2022, es directora de Relaciones Corporativas y responsable de Fundación Multiópticas desde 2016. Además, también es Speaking Specialist Master en la Escuela Europea de Oratoria.

Mariana Banazol, Miembro del Jurado 2022, es la directora de Marketing de Too Good To Go en España y Portugal, una de las mayores apps que lucha contra el desperdicio de alimentos. Su misión principal como líder del equipo de Marketing de Too Good To Go es impulsar y apoyar la expansión del movimiento por todo el territorio, haciendo crecer la comunidad de usuarios y establecimientos que se unen a la app. Esto, con el fin de luchar contra el desperdicio de alimentos, al mismo tiempo que se promueven las alianzas con los importantes pilares de la industria alimentaria.