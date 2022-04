Comprobar el historial de un vehículo puede evitar sorpresas, por Inforautos

Muchas veces las personas proceden a hacer la compra de un vehículo sin verificar si este tiene algún mal historial o incidencia con la que después deba lidiar el comprador. Comprar un coche de esta manera puede traer muchas sorpresas desagradables que después se traducen en pérdida de tiempo y de dinero. Esto es justo lo que se evita al obtener un informe reducido DGT,el cual permite conocer a través de la matrícula del vehículo, si este está libre de incidencias que puedan interferir en su circulación o transferencia. Inforautos es una empresa a través de la cual se puede solicitar fácilmente este trámite.

Un informe que puede evitar problemas El informe reducido de un coche es una información actualizada que proporciona directamente la Dirección General de Tráfico en España, que básicamente permite comprobar el historial del vehículo con el fin de determinar si existen incidencias relevantes. Esto, por una parte, garantiza la tranquilidad del comprador, y por otra, asegura no tendrá que mayores gastos o problemas a causa del vehículo. En este sentido, se puede decir que el informe reducido es capaz de evitar problemas, y hacer que la transferencia de un coche sea confiable. Si bien este tipo de informe posee menos información que el detallado, no deja de ser importante, ya que permite al comprador conocer información necesaria para estar prevenido antes de hacer una operación con el coche. Aun así, en el caso de que el vehículo tenga incidencias por reservas de dominio, embargos, precintos, denegatoria, esté sin seguro impago de IVTM, etc. aparecerá reflejado en el informe indicando “vehículo con incidencias”.

¿Cómo solicitar el informe reducido DGT? Este tipo de informe no se puede obtener de forma presencial, sino que se realiza vía online a través de la web oficial de la Dirección General de Tráfico. El documento lo puede solicitar cualquier persona, previa identificación, sea o no el titular del vehículo. El primer paso consiste en ingresar a la web de la DGT, y en el apartado de Vehículos, hacer clic sobre “Informe de Vehículos”. La web redirigirá al usuario a otro sitio en donde estará la opción “Informe Reducido”. Al hacer clic, el usuario posteriormente deberá autenticarse mediante correo electrónico, Cl@ve PIN o DNI Electrónico. Después de ser identificado, ya se estará dentro de la página para solicitar el informe reducido. Allí solo hay que colocar el número de matrícula del coche y hacer clic en “Consultar”. En caso de tener incidencias, en los resultados se podrá ver claramente.

Este proceso es totalmente gratuito, aunque para muchas personas puede resultar engorroso o que requiere de mucho tiempo. En estos casos, se puede recurrir a gestores profesionales como los de Inforautos que pueden hacerse cargo del trámite. Paralograrahorrarse futuros quebraderos de cabeza, solicitar este informe se establece como una opción recomendable por su bajo precio en relación con el precio del coche.