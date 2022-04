¿Ocasiones para regalar una cesta gourmet de Bon León? Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 18:12 h (CET)

Las fechas especiales como los cumpleaños, aniversarios o días festivos, deben tener un regalo a la altura de la ocasión, pero la existencia de tantos eventos durante el año hace que sea difícil elegir un regalo adecuado.

La comida se encuentra entre las opciones preferidas a la hora de manifestar el cariño hacia una persona, mucho más si se trata de platos preparados por profesionales, con los mejores ingredientes del mercado. Por eso, las cestas gourmetpersonalizadas de Bon León son una alternativa de calidad para tener un buen gesto con los amantes de la gastronomía.

¿Qué incluyen las cestas gourmet personalizadas? El término gourmet se refiere a las comidas de elaboración refinada, es decir aquellas que incluyen ingredientes minuciosamente seleccionados, así como extremos cuidados de higiene y de las propiedades organolépticas. Existe una creencia de que los productos gourmet son caros y exclusivos, sin embargo, esta clasificación no depende del precio sino de su preparación.

Las cestas de Bon León pueden conseguirse a través de su tienda online e incluyen una gran variedad de alimentos artesanales, elaborados por pequeños productores. Además, se le puede sumar el detalle de una dedicatoria con un mensaje especial y una fotografía para quien la recibe. Algunos de los productos que se pueden comprar desde 20 euros son chorizo de León, cecina gourmet, jamón y lomo ibérico, queso puro de oveja y de cabra, distintos tipos de conservas y cremas y muchas otras opciones que no se suelen encontrar fácilmente en el mercado español.

Cajas sorpresas todos los meses Además de las cestas gourmet personalizadas, la empresa ofrece la posibilidad de suscribirse al llamado Club Gourmet. Quienes accedan a esta opción, recibirán mensualmente una caja sorpresa con un surtido de productos que cambiarán en cada ocasión. De este modo, el suscriptor podrá deleitarse con distintas variedades de delicias gourmet, sin coste de envío y en la puerta de su hogar.

Es preciso señalar que, una vez suscrito, el cliente tendrá su primera Club Gourmet Box en 24 o 48 horas, mientras que, a partir del segundo mes, la recibirá entre el día 14 y el 25. Otro aspecto a destacar es el coste de la suscripción, el cual es de 29,95 euros, y la posibilidad de cancelarla gratuitamente en cualquier momento.

Para aquellas personas que busquen hacer un obsequio especial, las cestas gourmet de Bon León son una sorpresa ideal para demostrar todo el afecto a los seres queridos.



