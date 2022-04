Apadrinar un árbol, la iniciativa que se une a la colaboración con las víctimas de la guerra Ucrania, mediante el cuidado del medioambiente Emprendedores de Hoy

En la actualidad, los objetivos de muchas empresas vienen evolucionando más allá de las metas puramente económicas. Las diferentes crisis sociales y económicas en el mundo, los efectos del cambio climático e incluso los grandes conflictos geopolíticos obligan a cada vez más y más empresas grandes a llevar a cabo acciones de responsabilidad social.

CO2 Gestión es una empresa española especializada en ayudar a otras a generar iniciativas de responsabilidad social e integrarse en los grandes objetivos mundiales de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esta línea de acción, en la actualidad, se ha extendido hacia una de las causas humanitarias que más atención han generado en el mundo: el conflicto en Ucrania.

Una iniciativa a favor de los bosques y las víctimas del conflicto de Ucrania CO2 Gestión es una empresa creada para generar acción a favor de causas éticas como el cambio climático y las desigualdades sociales, a pesar de que muchas personas no se lo toman con seriedad.

Gracias a sus iniciativas, cada vez más empresas se suman a diversas iniciativas de responsabilidad social, principalmente a través del patrocinio de bosques, para reducir su huella de carbono, favorecer el cuidado del medioambiente y, al mismo tiempo, fortalecer su marca mediante certificaciones de responsabilidad ambiental.

Este compromiso por las causas sociales ha llevado a los representantes a desarrollar la iniciativa “Bosques Solidarios”, desarrollada para brindar apoyo humanitario a las víctimas del conflicto en Ucrania. Este proyecto permite a los patrocinadores apadrinar un árbol individualmente, por un precio sumamente módico y con un doble beneficio en cuanto a responsabilidad social, ya que la mitad de los fondos se utilizan para sus labores de cuidado ambiental, mientras que el otro 50 % se destina a la ayuda humanitaria que requieren las víctimas de este conflicto, a través de las ONG Cruz Roja y ACNUR España.

La visión detrás de los proyectos de CO2 Gestión La visión empresarial de CO2 Gestión gira en torno a un concepto fundamental, los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando se piensa en desarrollo y sostenibilidad, muchas empresas toman estos términos únicamente en sentido económico. Sin embargo, la evidencia del cambio climático y el deterioro ambiental hoy en día es innegable, por lo cual un desarrollo sostenible es cada vez más necesario también en términos ambientales, así como en la responsabilidad social y la protección de los más vulnerables.

Por esta razón, hoy en día, este cambio es no solo un compromiso con la sociedad, sino incluso un importante capital simbólico para las empresas que les permite aumentar el valor agregado de su marca a través de su sentido de la responsabilidad social.

CO2 Gestión es una de las mejores opciones para las empresas que buscan estos beneficios, ya que, además de uno de los mejores equipos profesionales en agronomía forestal para proyectos ecológicos, también cuentan con un departamento especializado en marketing. Este facilita la emisión de diplomas, certificaciones y demás elementos que respaldan el valor de la empresa como una marca socialmente responsable.



