¿El 2022 es un buen año para pedir una hipoteca?

viernes, 8 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

2021 ha sido un año espectacular para solicitar una hipoteca, con los mejores tipos fijos de la historia y 2022 ha empezado también con muchísima fuerza. Según el Instituto Nacional de Estadística INE y el Banco de España, entre enero y octubre de 2021 se formalizaron alrededor de 350.000 créditos de vivienda, lo que corresponde a un 25 % más que en el mismo período de 2020. Para el INE, este incremento fue posible gracias a la pausa en la compra y venta de inmuebles, producto de los cierres decretados para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en el 2020 y a la reactivación progresiva de este sector en el 2021.

Aunque es muy temprano para vaticinar lo que ocurrirá con el sector hipotecario en este 2022, el Banco de España tiene claro que al menos se deben mantener la misma cantidad de créditos otorgados, buscando una curva de crecimiento que favorezca el dinamismo en el sector inmobiliario. Para RN Tu Solución Hipotecaria, el incremento de préstamos podría ser de hasta un 9 % sobre la media del año pasado, por lo que recomiendan a las personas aprovechar este año para solicitar su hipoteca.

¿Qué requisitos bancarios son necesarios para solicitar un préstamo? La banca sigue requiriendo que los futuros hipotecados tengan una buena capacidad de endeudamiento para soportar las cuotas del crédito que soliciten. La mayoría de establecimientos bancarios exigen que las personas cuenten con un ahorro suficiente para realizar el pago de una entrada que corresponde al 20 % sobre el valor total del precio, más un 10 % por concepto de gastos vinculados. Por otra parte, los solicitantes también necesitan demostrar estabilidad financiera y no dedicar más del 35 % de su salario neto al pago de las cuotas.

Tasas de interés en 2022 A pesar de que van a mantenerse ciertas características y requisitos similares a los créditos del 2021, el Banco de España y el INE reconocen que los tipos de interés van a ser más elevados en este año. La mayoría de entidades ya han comenzado a subir sus tipos fijos y están volviendo a promocionar con fuerza las hipotecas a tipo variable, ante la inminente subida del euríbor. Esta situación era esperable, ya que entre el 2020 y el 2021 los préstamos hipotecarios disminuyeron considerablemente sus tipos de interés, sobre todo a tipo fijo, dado que se estaba en plena competición entre las entidades para captar buenos clientes, aprovechando precisamente el contexto de tipos bajos de interés, expresa Daniel Gulias, subdirector de la empresa decana en intermediación hipotecaria independiente RN Tu Solución Hipotecaria que opera en España desde 1999. Esto permitió que los bancos otorgaran créditos a tipo fijo, con tipos jamás vistos en la historia hipotecaria española.

Si bien el aumento en las tasas encarece el préstamo, los créditos aún cuentan con tipos muy atractivos si se cuenta con la ayuda de un experto, por lo que este año sigue siendo un buen momento para comprar vivienda. Para conseguir unas condiciones financieras atractivas es muy útil acudir a los llamados brokers hipotecarios, que son empresas que deben estar registradas en el Banco de España y cumplir una serie de requisitos en cuanto a formación y responsabilidades. Los intermediarios de crédito hipotecario se encargan de conseguir la hipoteca adecuada para cada perfil, gracias al conocimiento que tienen del mercado hipotecario y de los acuerdos con las diferentes entidades. Daniel Gulias recomienda siempre trabajar con un broker que tenga experiencia contrastada y nunca dar provisiones por adelantado. Además, destaca que es muy importante que quede claro que cobrarán al acabar el trabajo si cobran honorarios, ya que es a la firma de la hipoteca. Ahora se ha puesto de moda en algunas nuevas empresas cobrar los honorarios a la entrega de la FEIN, la oferta vinculante, y muchísimas veces es en ese momento cuando el intermediario es más necesario. La firma de una compraventa con hipoteca no acaba hasta que se sale del notario con las llaves. También es importante que el intermediario acompañe al cliente el día de la firma. Mirar las opiniones en Google, sobre todo las negativas, ayudará a saber si se está ante un buen equipo o no. Una hipoteca es un asunto muy serio, con muchas repercusiones en el futuro e ir de la mano de un experto es la mejor manera de evitar errores en el camino y la economía. Daniel Gulias recomienda a los futuros compradores de vivienda que vayan a necesitar hipoteca que, incluso antes de buscar vivienda, consulten con un experto, cuál es su endeudamiento óptimo y qué hipoteca se pueden permitir, evitando así un sobreendeudamiento muy perjudicial.



