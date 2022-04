El nacimiento de S&C Business & Law Emprendedores de Hoy

La actualización permanente de la tecnología lleva necesariamente a la actualización del derecho. En ese contexto, es fundamental la creación de compañías como S&C Business & Law, un despacho de abogados y consultoría legal, especializada en fintech y asesoría legal a empresas. Esta es básica para la adaptación de todo modelo de negocio a la realidad tecnológica y financiera de la sociedad actual.

Clientes de todos el planeta y de diversos sectores Con oficinas en Madrid y Barcelona, esta empresa atiende una amplia cartera de clientes en varias ciudades de España, algunos países de Latinoamérica e incluso se abre paso en países como Emiratos Árabes y China, ofreciendo servicios de Compliance, prevención de blanqueo de capitales y derecho mercantil, tanto en el marco legal español como en el internacional.

Para su fundadora y actual CEO, Jimena Sastre, la idea de crear esta compañía surgió tras una conversación con dos compañeros “una abogada mercantilista y un especialista en consultoría estratégica. Decidimos intentar cubrir lo que nosotros entendimos como un vacío, ya que, por desgracia, hay muy pocos despachos que sean verdaderamente expertos en empresa y los que hay, están bastante chapados a la antigua”.

En este sentido, Sastre aseguró que en S&C Business & Law “nos hemos especializado en asistencia legal a empresas, en lo más profundo y concreto que se pueda imaginar. Cada uno de los departamentos está gestionado por un socio y no hay un solo tema que no haya sido revisado por el titular”.

Asesorar a todos para trabajar dentro de la ley Uno de los factores que impulsó la creación de esta empresa fue el alcance, es decir, que los servicios que ofrecen pudieran ser accesibles para todo tipo de empresas. “Después de haber pasado por varios despachos, hemos observado que se aplican tarifas elevadas a las que una pyme o una start-up no tiene acceso, por lo que hemos decidido ajustar nuestras cuotas a nuestros clientes, uniendo nuestro futuro al suyo”, afirmó Sastre.

A esta acción la respaldan hechos como que “tenemos un cliente que se dedica a la fabricación y reparto de pan, empresas dedicadas al fintech, criptomonedas, NTF, además de varios restaurantes a los que ayudamos en la digitalización. Creo que podemos trabajar con cualquiera”, explicó la abogada.

Sobre el futuro de S&C Business & Law, se pronostica un crecimiento importante por su extensa gama de asesorías. Para Jimena Sastre, su empresa busca “seguir construyendo el ecosistema legal adecuado para que, tanto empresas como empleados y usuarios, puedan vivir tranquilos y trabajar dentro de la ley. Creo que es mi granito de arena para hacer un mundo mejor”.



