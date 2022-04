Llevar una alimentación saludable y una dieta equilibrada en el día a día es posible gracias a Gumen Emprendedores de Hoy

Mantener una alimentación saludable que beneficie el cuerpo y la mente es difícil con el afán del día a día.

Gumen, un restaurante de Barcelona con una larga experiencia en la cocina tradicional, otorga a sus consumidores la posibilidad de alimentarse de manera sana y evitar así ciertas patologías o enfermedades que se puedan derivar de una alimentación insalubre. Muchos médicos y profesionales de la salud coinciden en que una buena nutrición y una rutina de ejercicios son la base para tener una vida próspera y satisfactoria y Gumen lo entiende de la misma manera.

Mezcla entre lo tradicional y lo moderno de la comida mediterránea De una forma magistral, Gumen ofrece a sus clientes una mezcla de sabores ancestrales y recientes de la gastronomía del mediterráneo, combinaciones que deleitan a los paladares más exigentes y que se preocupan por su salud alimentaria. Este emprendimiento familiar ofrece variedad de platos diet. Por ejemplo, en algunas de sus propuestas del menú, se encuentra la base de guisantes con patatas mini, bistec de ternera a la plancha con guarnición, pan y fruta. Esta es una alternativa culinaria que demuestra que Gumen realmente muestra interés por alimentar saludablemente a sus clientes. Otras opciones que se encuentran dentro de la carta son yakisoba con verduras y soja, un plato de tallarines originario de China, salteado de verduras con queso de cabra, hamburguesa de quinoa con vegetales y ensalada de lentejas con un toque de albahaca, entre otros.

Packaging sostenible Una de las premisas de Gumen, además de ofrecer comida saludable que ayude a mantener una dieta equilibrada, es cocinar siempre el mismo día que los clientes reciben su pedido. No hay nada mejor que consumir alimentos recién hechos, que conservan todo su sabor y que son cocinados a fuego lento, con paciencia, respetando la presencia de cada ingrediente en el plato. Para que las comidas siempre conserven sus aromas y sabores originales, Gumen también está atento al packaging donde se transportan sus paquetes. Todos los desechables que maneja son 100% reciclables y están fabricados con polipropileno, un material que no representa ningún peligro para la salud y es resistente a altas temperaturas. Asimismo, Gumen siempre tendrá a disposición su página web para resolver las dudas de los consumidores con respecto a una nutrición balanceada y placentera.



