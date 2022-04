​Un futuro mejor Pedro García, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de abril de 2022, 08:36 h (CET) Desde hace ya más de un mes seguimos minuto a minuto la información sobre una guerra que nos llena de espanto. Sentimos como nuestro, al menos yo y mis amigos lo sentimos, el sufrimiento de los ucranianos que mueren bajo las bombas o después y que huyen de su país.

Crece la conciencia de que es urgente ayudar cuando hay personas que lo han perdido todo. La palabra libertad, tan usada para hacer juegos malabares, tiene desde hace más de un mes para nosotros un contenido concreto. Hemos visto que la libertad no es la indeterminación absoluta, sino que los ucranianos puedan mantener los vínculos con su familia, con su país, con su cultura.

La democracia, que dábamos por descontada, ha aparecido como un sistema que es necesario cuidar. La paz, que parecía conquistada para siempre en Europa, aparece como un lujo frágil, casi inalcanzable. La vida, tantas veces acosada por la frivolidad, se ha hecho densa al verse amenazada. De pronto nos hemos dado cuenta de que la historia no es un mero ascensor de progreso. Es por ello que queremos un futuro mejor para Europa y especialmente para Ucrania. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La responsabilidad social ante los abusos a menores No puede admitirse ni consentirse que sea la propia sociedad la que consienta el abandono moral de la infancia y de la juventud Fustigación desde la montaña Si no reaccionamos..., todo seguirá igual o peor Ocurrió, pero aprendieron Los yanquis no mandan sus tropas, van las de los países asociados a la OTAN Jueves Santo, ¿será la última oportunidad? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​Un futuro mejor Pedro García, Gerona