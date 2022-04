​¿Quién da más? JD Mez Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de abril de 2022, 08:26 h (CET) Con el curso acabando el segundo trimestre, la oposición de cinco Comunidades Autónomas y un cierto estupor, casi generalizado, en la comunidad educativa, el Gobierno ha aprobado un decreto, ya hecho realidad, por el que, a partir de ahora, se otorgará el mismo título a estudiantes con distinto nivel.

En concreto, los alumnos de Secundaria podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas, no habrá exámenes de recuperación en la ESO, el promocionar o no de curso quedará en manos de los profesores, y se les permitirá presentarse a la EVAU con un suspenso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Quién da más? JD Mez Madrid Aprobar suspendiendo Jesús Domingo Martínez ​Es progresista Jesús Domingo Martínez, Gerona ​La rusofobia Jesús D Mez Madrid, Gerona Paz a los hombres de buena voluntad Venancio Rodríguez Sanz