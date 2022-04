La seguridad industrial de Controlvig para evitar robos en polígonos Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 17:42 h (CET)

En el año 2020, en marzo, la Confederación de Empresarios de Sevilla ordenó a sus asociados a revelar cualquier robo reciente del cual hubieran sido víctimas. La solicitud obedecía al hecho de que, a partir del año anterior, los polígonos industriales habían sido el blanco de bandas delictivas especializadas en atracos.

Desde ese entonces la Asociación de Parques Empresariales en Sevilla (APES) ha solicitado a las autoridades medidas efectivas para combatir los delitos de sustracción. Los polígonos han sido el escenario de una oleada de robos que han motivado mayor presencia policial, como en Extremadura, pero no ha sido suficiente.

Servicio de vigilancia efectivo El tema de la inseguridad en los polígonos industriales tiene un impacto directo en la productividad de las empresas que padecen esta situación. El daño contra el patrimonio suele afectar directamente las operaciones y el cronograma de trabajo en las compañías. Es allí cuando se evidencia que las acciones del Estado o el uso de alarmas requieren de un apoyo adicional: personal de vigilancia.

Empresas especializadas en el tema como Controlvig Seguridad afirman que no hay nada que pueda sustituir al factor humano dentro de un esquema de vigilancia. El criterio profesional de un personal altamente calificado y debidamente entrenado es mucho más efectivo que cualquier sistema de alarma o circuito cerrado de televisión.

La seguridad industrial no solo suele ser un elemento de acción inmediata en caso de ocurrir un robo, sino que constituye un factor disuasivo. Para los delincuentes, la selección de sus objetivos suele estar ligada al grado de dificultad que representan y a las oportunidades de éxito que tienen. A más obstáculos, menos probabilidades de incursión habrá en el negocio.

Equipo con experiencia y altamente cualificado Si bien la presencia de personal de seguridad y vigilancia es un elemento convincente para no atacar un objetivo, hacen falta otras virtudes también importantes. Cuando este talento humano está debidamente preparado y cuenta con experiencia es capaz de prevenir situaciones riesgo o aspectos de vulnerabilidad en un edificio.

Controlvig Seguridad, empresa fundada en 1998, dice que no solo es proveer personal de vigilancia, sino ofrecer asesoramiento para generar espacios más seguros. Es decir, que dentro del trabajo de seguridad se garanticen los procedimientos operacionales y el cumplimiento de las leyes vigentes. Este perfil de talento humano combinado con tecnologías de comunicación y vigilancia hacen de la seguridad un tema superado.

Esta empresa con delegaciones en Andalucía, Baleares, Castilla de la Mancha, Ceuta, Madrid, Melilla y Murcia, afirma que su personal complementa la labor policial. Los resultados positivos se ven al final de cada ejercicio fiscal, con la disminución de pérdidas por robos, incendios y otros hechos imprevistos. Igualmente, en la disminución de los pagos por primas de seguros. Las compañías reducen considerablemente sus tarifas cuando se trata de clientes que cuentan con seguridad privada.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.