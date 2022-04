​La rusofobia Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 8 de abril de 2022, 08:19 h (CET) Hace unos días leía que en una Universidad de Milán han cancelado a Paolo Nori, conocido escritor italiano, un curso sobre Dostoievski. Puede parecer una anécdota, pero es un ejemplo del maniqueísmo de lo que ahora se llama “cultura de la cancelación”. Parece que solo entendemos el mundo en blanco y negro. Como Putin es ruso, todo lo ruso ahora tiene el peligro de convertirse en políticamente incorrecto.



La cultura maniquea nos ha hecho reacios a lo complejo. Entendemos el mundo en forma binaria: izquierda-derecha, público-privado, Estado-mercado, socialistas-neoliberales. Parece que nuestro adversario debe ser la encarnación del diablo, mientras que nuestros correligionarios no pueden hacer nada mal. La "cancelación" no intenta buscar la verdad, sino moldear el campo de batalla de la información. Es infantil cancelar a los rusos y a su cultura identificándolos necesariamente con Putin. Pienso que lo que más puede ayudar a Putin es la rusofobia.

