Paz a los hombres de buena voluntad

Es curioso, a los ucranianos les abrimos la puerta de nuestra casa, les damos de comer, de dormir, les damos trabajo y en agradecimiento, te amenazan con quitarte la vida... A una chica “influencer” llamada Ilusivaya le pasó lo mismo. En Francia he escuchado que hay enfrentamientos entre rusos y ucranianos en las calles. Solo espero que eso no ocurra esto en España porque ya es suficiente con los problemas que tenemos.

En fin, desde que un ucraniano a través del Facebook me amenazó con quitarme la vida, mi vida ha cambiado. Cuando voy por la calle, miro a las personas a la cara. Miro a mi espalda. Miro a las azoteas. Miro a los balcones. Miro para adentro, Miro para fuera. En fin, no se lo recomiendo a nadie.

Si me lo permite, le daré u10 consejos sobre lo que no debe hacer si no quiere tener problemas. A ver:” En primer lugar, cuando esté en el bar, no hable alto en favor de los rusos. Segundo, no dejar mensajes en las redes sociales en favor de los rusos. Tercero, no mandar Cartas al director alabando a los rusos. Cuarto, no pintar el coche con los colores rusos. Quinto, no llevar en el coche una bandera rusa. Sexto, no llevar una prenda con los colores rusos. Séptimo, no llevar una gorra con los colores de la bandera rusa. Octavo, si va con rusos, no se haga entender. Noveno, no llevar algo encima que delate sus simpatías. Y décimo, no entre en discusiones con nadie por el tema de la guerra porque el ambiente está muy caldeado y no sabes cómo terminará la controversia"...