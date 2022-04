Las ventajas del renting de coches con Renting Car Fácil Emprendedores de Hoy

Cambiar de vehículo en cortos periodos de tiempo no es imposible, de hecho, puede aportar beneficios que le den tranquilidad al bolsillo del consumidor. Bajo la categoría de renting de coches, la empresa Renting Car Fácil, se ha encargado de entregar un completo portafolio de marcas para elegir el coche que más se adapte las necesidades del cliente, además de ofrecer un asesoramiento integral para posicionar esta nueva forma de movilidad.

Con esta metodología se ha establecido un novedoso servicio que asegura el alcance de grandes ventajas para ahorrar dinero y olvidarse de preocupaciones relacionadas con el mantenimiento del vehículo.

El beneficio está en la liberación de responsabilidades El renting de vehículos tiene en su haber un amplio catálogo de virtudes, por ejemplo, que la compañía arrendadora se encarga del trámite de acciones como el pago de seguros, el cambio de neumáticos o la reparación de averías, una cuestión que suele afectar el presupuesto de quienes adquieren un coche.

Todo esto se aplica para clientes particulares o empresariales, una categoría que resulta más competitiva en comparación con la tradicional compra, administración y protección de una extensa flota de transporte.

Uno de los detalles más atractivos tiene relación con el pago de una cuota mensual que le permite al cliente adquirir un coche sin preocuparse por el mantenimiento, seguros, gestión de repuestos y otros gastos. Además, existe la posibilidad de realizar un cambio cada 6, 12, 36 o 48 meses, accediendo a marcas prestigiosas con vehículos nuevos o de segunda mano como Mazda, Ford, Jeep, Audi, Land Rover Mercedes Benz, Volvo, Jaguar, entre otras.

Todo se puede lograr si hay acuerdos Cabe aclarar que los clientes sí que tienen algunas responsabilidades con el vehículo que quieran adquirir, especialmente, con la compra del combustible, el cual corre por su cuenta. Sin embargo, existen compañías que ofrecen un listado de gasolineras con las que tienen acuerdos con tarifas especiales.

En el proceso de contrato, la etapa de los acuerdos entre la empresa y el cliente final ayuda a determinar cuáles son las responsabilidades de quien adquiera un vehículo. Resulta importante calcular el número de kilómetros que se recorren en un año, ya que si supera lo estimado en el contrato, puede afectar los costes iniciales establecidos.

Aunque cada contrato de arrendamiento es diferente, cada uno puede ajustarse a las necesidades y requerimientos del cliente. Por eso, antes de firmar un acuerdo bien sea particular o renting flexible, se calculan la cantidad de kilómetros anuales, servicios de neumáticos, averías, mantenimiento, etc.

Cada vez se suman más empresas y particulares en el renting de coches que se ajustan a los cambios de una sociedad que ve la movilidad como un servicio más que como una propiedad.



