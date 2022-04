Lou Lou Taste of Love, los rosales comestibles para aportar un toque diferente a cualquier plato Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 16:55 h (CET)

Lou Lou Taste of Love es la marca que distribuye rosales comestibles. Esta variedad de flores se ha convertido en una opción increíble para regalar a los amantes de la cocina y de las plantas.

Como su propio nombre indica, los rosales comestibles son plantas ornamentales que se pueden consumir sin ningún tipo de riesgo y funcionan a la perfección para la decoración de espacios y para ser cultivadas y utilizadas en platos gourmet, dulces o salados. Son plantas hermosas que cuentan con un importante número de beneficios para la salud, si se consumen con regularidad.

Disfrutar con la vista, el olfato y la salud El rosal comestible Lou Lou Taste of Love se presenta en un elegante packaging que contiene una deliciosa salsa, para combinarla con los pétalos y añadirla al plato que prefiera el cliente. Asimismo, el producto contiene un código QR, mediante el cual las personas que lo adquieran podrán disfrutar de un recetario en el que se muestran los diferentes usos del rosal.

El mismo código QR, también da acceso a información detallada, sobre cómo pueden beneficiar estas plantas a la salud y las vitaminas que aportan para quienes las consumen. Pensando en las personas que no tienen noción alguna de producción y cuidado de plantas, también hay vídeos informativos que les permitirán mantenerlas en perfecto estado. Además de esto, son muy fáciles de sembrar y cosechar en casa, debido a su floración, que se mantiene, al menos, durante ocho meses del año.

Decoración, sabores y olores en armonía Cuando se trata de decorar espacios en el hogar, sean abiertos o cerrados, se busca la posibilidad de ir más allá de un objeto decorativo. También es ideal que cumpla alguna función. Los rosales comestibles deLou Lou Taste of Love son la combinación perfecta para quienes desean darle un toque de delicadeza y elegancia a su cocina, salón o jardín y utilizar sus deliciosas rosas comestibles en diferentes platos.

La variedad de sabores que ofrecen estas hermosas plantas permite dar ese toque final de dulce, cítrico o algún sabor más sutil a todos esos postres y comidas con los que se suele sorprender a familiares y amigos. Lou Lou Taste of Love puede mantener cualquier espacio del hogar en perfecta armonía entre decoración, sabores y olores.

Adicionalmente, Lou Lou Taste of Love cuenta con la aprobación de grandes chefs alrededor del mundo, quienes utilizan rosales comestibles en sus mejores platos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.