MixONreality, el primer estudio de captura de vídeo volumétrico en España

jueves, 7 de abril de 2022



Durante décadas, en el cine se han visto algunos ejemplos de lo que podría ser el vídeo volumétrico: los hologramas. Desde hace algunos años, estos ya son una realidad, pero los sistemas de captura y sobre todo de reproducción de los hologramas tienen un elevado coste y son bastante deficientes. Con el lanzamiento de los dispositivos de realidad virtual/aumentada y el avance en los sistemas de captura volumétrica, han aparecido nuevas e interesantes formas de crear y consumir los contenidos audiovisuales en 3 dimensiones.

Aunque todavía hoy en día, muchas de las experiencias actuales de realidad virtual ofrecen grados limitados de libertad. Por ejemplo, un vídeo 360 tradicional renderizado en realidad virtual en ocasiones solo es visible desde una única perspectiva. No da la libertad de explorar completamente el entorno por cuenta propia.

Por otro lado, a través del vídeo volumétrico, la escena capturada puede ser vista desde cualquier ángulo y en cualquier momento. Además, no es necesario grabar utilizando un croma o fondo especial, ya que la IA del programa elimina el fondo de la escena.

Según un artículo elaborado por Arcturus, en España, ha tenido lugar recientemente la implantación del primer estudio de estas características, bajo el nombre de MixONreality. Se trata de un estudio de producción audiovisual 3D capaz de generar experiencias únicas y ponerlas a disposición de usuarios ubicados en cualquier parte del planeta. Este estudio es innovador y único en Iberia, siendo la primera instalación con esta tecnología en España y Portugal.

La realidad aumentada crea un nuevo canal de comunicación donde las marcas y sus clientes pueden interactuar en tiempo real con sus productos, servicios y experiencias. Asegura por medio de un storytelling inmersivo una mayor recordación, conexión y visibilidad a través del aumento de las impresiones de las diferentes acciones y contenido. Esta tecnología ayuda a aumentar la captación y fidelización de usuarios mediante la combinación del mundo físico con el mundo digital.



